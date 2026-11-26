Ako meč bude sličan onom iz finala Superkupa Italije, trebali bi gledati novi spektakl između Peruđe i Lubea koji se ove večeri sastaju u "Pala Bartonu" u okviru desetog kola Superlige od 20.30.

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Po prikazanom od početka sezone, ovo je obračun dva najbolja tima u Italiji, a možda i na svetu pošto igraju fantastičnu odbojku.

Najbolje tome svedoči tabela italijanske Superlige, pošto su u pitanju jedine dve neporažene ekipe. Peruđa ima skor 7-0 uz 19 osvojenih bodova, dok je Lube ostvario šest pobeda bez ijednog poraza uz više nego impresivnu set razliku, 18:2.

Kvalitet ovih timova videli smo i na Superkupu Italije, gde su pre 11 dana odigrali fantastično finale u kojem je posle velikog preokreta bolja bila Peruđa, 3:2 (21:25, 22:25, 25:22, 25:22, 15:13).

Nije delovalo da će tako biti jer je Lube ubedljivo krenuo, vodio sa 2:0 i u više navrata imao plus četiri u trećem setu, ali sa servis linije sjajni Semenjuk je pokrenuo Peruđu koja je krajem seta uhvatila zalet i nije stajala do samog kraja meča.

Kada se pogledaju sastavi ovih timova jasno je zašto igraju toliko dobro, sa jedne strane imamo braću Nikolov, Botola, Garđula... dok akutelnog dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope predvode Đaneli, sjajni primački duo Semenjuk - Plotnjicki, Regers koji se sjajno uklopio...

Iz priloženog se vidi da kvaliteta ne manjka ni na jednoj poziciji u oba sastava koji Lorenceti, odnosno Medej odlično vode i zaslžuju velike pohvale za posao koji rade na startu sezone.

Zbog svega toga verujemo u još jedan sjajan meču između dva giganta, a mi predlažemo plus na granicu poena koja je više nego primamljiva i debelo je prebačena na pomenutom duelu u finalu Supkerupa Italije.

NAŠ TIP: Ukupan broj poena +181.5 (kvota 1.83)