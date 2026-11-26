EVROPSKE berze su danas u porastu nakon dvodnevnog pada, posebno zbog delimičnog oporavka tehnoloških akcija, dok se nafta Brent prodaje za više od 94 dolara po barelu, a američke berze su zatvorene zbog proslave Dana zahvalnosti.

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Cena nafte Brent je u 9.30 časova pala za 0,29 odsto na 94,435 dolara, a lake nafte WTI porasla za 0,48 odsto na 84,073 dolara. Nemački indeks DAX je porastao za 1,69 odsto, francuski CAC 40 za 1,66 odsto, britanski FTSE 100 za 1,24 odsto, italijanski FTSE MIB za 2,31 odsto, moskovski MOEX za 0,29 odsto.

Posle snažne rasprodaje akcija tehnoloških kompanija, naročito proizvođača poluprovodnika, pojavili su se znaci oporavka, uz rast akcija holandske kompanije ASML i nemačkog Infineona, prenosi Rojters. Komercbanka je dobila 1,7 odsto nakon izveštaja da italijanski Unikredit planira da predloži svog izvršnog direktora Andreu Orćela za predsednika nadzornog odbora nemačke banke. Među ostalim dobitnicima, HSBC je porastao 2,5 odsto, Simens 2,8 odsto, Safran 2,9 odsto, dok je Simens enerdži ojačao 5,1 odsto i tako ostvario jedan od najvećih dnevnih dobitaka na tržištu. Investitori pozitivnije ocenjuju najavljene nove američke carine prema 14 trgovinskih partnera, među kojima su Evropska unija, Kina i Japan.

Ulagači smatraju da nove tarife neće početi da se primenjuju pre februara ili marta 2027, kao i da neće biti dodate na već postojeće carine, dok se smatra da će određeni proizvodi, uključujući tehnološku robu, biti izuzeti. Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 87,560 evra za megavat-sat, odnosno oko 919 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 metara kubnih.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,09704 dolara. Cena zlata je pala na 3.566,82 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,6452 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg). Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu porastao za 0,33 odsto na 50.182,95 poen, dok je S&P 500 pao za 0,25 odsto na 7.182,78 poena, a kompozitni Nasdak za 0,62 odsto na 23.585,80 poena.

(Tanjug)