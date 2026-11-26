Srpski fudbal mogao bi uskoro da ostane bez dvojice perspektivnih mladih igrača.

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Kako prenose mediji, Ahmed Hadžimujović i Mirza Ćatović pokrenuli su proceduru za dobijanje državljanstva Bosne i Hercegovine, čime su napravili ključan korak ka nastupu za tamošnju reprezentaciju.

Njihovi zahtevi našli su se na dnevnom redu 122. sednice Saveta ministara BiH, koja je bila zakazana za 24. novembar. Kako sednica nije održana, konačna odluka o prijemu u državljanstvo je privremeno odložena.

Posebnu pažnju privlači odluka Ahmeda Hadžimujovića (19), rođenog u Novom Pazaru. Reč je o standardnom štoperu Novog Pazara, koji iza sebe ima već 50 nastupa za prvi tim. Hadžimujović je branio boje Srbije na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina, a koliko su u Fudbalskom savezu Srbije ozbiljno računali na njega govori i podatak da se pre nekoliko meseci našao na širem spisku seniorske reprezentacije kod selektora Veljka Paunovića.

Drugi igrač je Mirza Ćatović (19), zadnji vezni rođen u Tutinu, koji je na istom kontinentalnom šampionatu nastupao za selekciju Nemačke do 19 godina. Ćatović se sa 15 godina preselio u Nemačku, gde je preko Rot Vajs Frankfurta stigao do Štutgarta, a trenutno nastupa na pozajmici u B timu Barselone.

Iako je imao pravo nastupa za Srbiju, Nemačku i BiH, i pored interesovanja FSS-a, odlučio je da karijeru nastavi pod zastavom Bosne i Hercegovine. Ćatović se trenutno oporavlja od povrede zbog koje će van terena biti oko četiri meseca.

