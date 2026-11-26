POSLEDNjI korak konstituisanja 15. saziva Narodne skupštine - izbor delegacija u međunarodnim telima i rasprava o tome kako će Srbija braniti svoje interese u NATO, OEBS, Savetu Evrope i drugim međunarodnim organizacijama - ostao je juče u senci vesti o hapšenju vlasnika i glavnog urednika TV Informer Dragana J. Vučićevića.

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Ova informacija koju je saopštio šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić bila je okidač još jednog političkog okršaja u skupštinskoj sali između predstavnika opozicije i većinske "Studentske liste", koji su zajedno sa studentima prisutnim na galeriji aplauzom pozdravili vest o privođenju novinara.

To je izazvalo oštru reakciju Vučića, koji je ocenio da je urednik "Informera" uhapšen zbog svog novinarskog rada, a aplauz protumačio kao pokazatelj odnosa prema neistomišljenicima. Naveo je i da ne može da razume pokazano oduševljenje zbog nečijeg hapšenja pogotovu s obzirom na to da je sin uhapšenog, poslanik SNS Vukašin Vučićević, prisutan u sali. Zatražio je i od predsednika parlamenta Aleksandra Čupića da reaguje na ponašanje gostiju, a ovaj je poručio da je njihovo prisustvo na galeriji odobreno i da će, ukoliko budu kršili pravila, biti udaljeni.

Jelka rekorderka, Jovu odbrana i službe S OBZIROM na to da su poslanici opozicione "Srbija pobeđuje" odbili da učestvuju u radu parlamentarnih odbora, skoro sva mesta popunjena su izabranicima sa "Studentske liste", kojih ima 140. Tako su neki dobili mesta u po tri i četiri radna tela, a "rekorder" je Jelka Aksentijević koja je pored toga što je šef delegacije parlamenta u OEBS izabrana i za člana ili zamenika člana u čak pet odbora - za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, za kontrolu službi bezbednosti, za ustavna pitanja i zakonodavstvo, za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Feđa Dimović učestvovaće u radu četiri odbora - za ustavna pitanja i zakonodavstvo, za odbranu i unutrašnje poslove, za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i u Odboru za KiM. Isto toliko odbora dobio je i Imre Krizmanić - finansije, poljoprivredu, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine.

Šef poslaničke grupe SL Jovo Bakić član je tri odbora - odbrana i unutrašnji poslovi, spoljni poslovi i za kontrolu službi bezbednosti. Dejan Šoškić takođe je član tri odbora - za privredu, finansije i administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Akademik Radomir Saičić je u odborima za obrazovanje, za KiM i za odbranu i unutrašnje poslove. Prvi na SL Ilija Srdanović je u jednom odboru - za evropske integracije.

Nije se, međutim, sve završilo na raspravi o aplauzu. Vučić je tokom istog obraćanja izneo i informaciju da je na kuću direktora "Pro Tenta" u Obrenovcu bačena bomba dok su se u njoj nalazili on, supruga i dvoje dece, kao i tvrdnju da je "'vračarski klan' dobio zeleno svetlo da sprovodi teror u Srbiji do formiranja novih institucija". Ove navode izneo je kao ozbiljno bezbednosno upozorenje, dodatno šireći raspravu sa slučaja hapšenja Vučićevića na pitanje bezbednosti i političkih tenzija u zemlji.

Čupić je na Vučićevu molbu da se poslanici većine izjasne protiv bombaških i svih ostalih napada na ljude, pozvao na uzdržavanje od nasilja:

- Svako nasilje počinje prvo kao verbalno, a završava se kao fizičko. Pozivam sve građane Republike Srbije da najpre u svom srcu ugušimo zlo, da se to zlo ne bi pojavilo na našim usnama, a kasnije u našim rukama - rekao je Čupić.

Vučić je poručio i da će njihova poslanička grupa, za razliku od bojkota parlamentarnih odbora, učestvovati u radu međunarodnih delegacija kako bi branila suverenitet i teritorijalni integritet Srbije.

- Odredili smo ljude koji imaju iskustva, koji su u tim delegacijama radili ranije i to smo napravili ne zbog "poslaničkog turizma", kako su to neki doživljavali u prethodnom mandatu, već pre svega zbog toga da bismo u nelakim vremenima mogli da zauzimamo zajedničke stavove oko ključnih pitanja za zemlju.

Istakao je i da se nada da će se poslanici u Savetu Evrope, kao što je činila i prethodna vlast poslednjih godina koliko traje strašan pritisak da Priština postane članica ove organizacije, boriti protiv toga. Nakon što je završio izlaganje, Vučić je napustio skupštinsku salu, a zatim i Dom Narodne skupštine. Prethodno su poslanici grupe "Srbija pobeđuje" takođe izašli iz klupa i otišli ispred policijske stanice u koju je priveden Vučićević kako bi mu pružili podršku.

Na početku jučerašnjeg zasedanja šef poslaničke grupe SL Jovo Bakić rekao je da "juče (utorak) nisu hteli da prave neprijatnosti zbog odavanja pošte preminulom vladici Irineju Buloviću" i predložio da se održi minut ćutanja nedavno umrlom novinaru Milanu Jovanoviću. Po završetku sednice, tokom obraćanja medijima Bakić je pozdravio hapšenje Vučićevića i poručio da bi i televizija Informer i njen vlasnik trebalo da odgovaraju po više osnova:

- To doživljavamo kao blagu vest. I zaista, ovoga jutra kada smo saznali - nismo znali to ranije, rekoh: "O, vidi ga, čovek sa desetak rđavih nadimaka konačno ima jedan lep - blagovesnik" - rekao je Bakić, aludirajući na to što je Vučić u sali saopštio vest o privođenju Vučićevića.

Poslanici su juče sa 136 glasova "za" i bez glasova protiv usvojili odluku o sastavu stalnog sastava delegacija u međunarodnim telima, čime je završeno konstituisanje 15. saziva zakonodavnog doma.

Za šefa delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO izabran je poslanik SL Aleksandar Baucal, a pored predstavnika većine članovi su i Nataša Jovanović i Milan Radin iz SNS. Delegaciju parlamenta u Savetu Evrope predvodiće Jovan Vujičić (SL), a među 14 članova su i naprednjaci Ana Brnabić, Arno Gujon i Vukašin Vučićević. Skupštinu će u ODKB predstavljati Aleksandra Ilić (SL) kao šef delegacije, ali i poslanici "Srbija pobeđuje" Samir Tandir i Aleksandar Šešelj.

Poslanica SL Jelka Aksentijević izabrana je za šefa delegacije pri OEBS, u kojoj je, između ostalih, i njena koleginica Sanja Fric, ali i opozicioni poslanici Brnabićeva, Gujon i Luka Lalošević. Predsednik Skupštine Čupić predvodiće delegaciju u Interparlamentarnoj uniji. Izabrani su i članovi delegacije u Parlamentarnom forumu Srbija - Republika Srpska, kao i u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje.

Prethodno su, na zasedanju u utorak, poslanici formirali 20 parlamentarnih odbora, u kojima su pored poslanika većinske "Studentske liste" i manjinski poslanici SDA Sandžaka, "Albanske koalicije" i Pokreta za ujedinjenje.