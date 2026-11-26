HAPŠENjE glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića snažno je odjeknulo u svetskim medijima, koji iz časa u čas izveštavaju o nezapamćenom političkom progonu i gušenju slobode govora u Srbiji.

TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Nakon što su o ovom skandalu pisali ukrajinski portal UA.News i ugledni američki Washington Post, poslednji u nizu medija koji je objavio opširan tekst o privođenju urednika Informera jeste poznati američki portal Breitbart.

Breitbart u samom uvodu bez zadrške konstatuje da se gušenje medija u našoj zemlji dramatično pojačalo nakon dolaska nove vlasti, dovodeći privođenje urednika Informera direktno u vezu sa političkim obračunom.

- Cenzura medija eskalirala je u Srbiji nakon poraza dugogodišnjeg nacionalističkog lidera Aleksandra Vučića, hapšenjem osnivača i glavnog urednika Informer TV Dragana J. Vučićevića u sredu u Beogradu - piše Breitbart.

Foto: Printskrin/Informer

U tekstu se dalje podseća da je Vučićević priveden od strane lica u civilu u neposrednoj blizini zgrade televizije, uz tekst iz tužilaštva o navodnom izazivanju panike, ali se posebno ističe i reakcija Aleksandra Vučića u Narodnoj skupštini, koji je jasno poručio da je reč o napadu na novinarsku profesiju, dok su poslanici Studentske liste u sali sramno aplaudirali.

- Vučić, bivši predsednik zemlje, saopštio je ispred poslanika Narodne skupštine da je Vučićević uhapšen "samo zbog svog novinarskog rada". Reagujući na aplauze i povike odobravanja poslanika Studentske liste, Vučić je poručio: "Ovo mi dovoljno govori sa kakvim kretenima imamo posla" - prenosi američki medij.

Breitbart takođe podseća na haotične scene odmah nakon oktobarskih izbora, kada su pristalice Studentske liste upale u zgradu Informera, kao i na seriju drakonskih kazni i zabrana kojima je REM u poslednjim nedeljama zasuo emisije naše televizije poput "Kolegijuma", "Prve Info" i "Specijala". Na samom kraju, američki portal izvodi jasan zaključak o pravoj pozadini svih ovih pritisaka.

- Ove zabrane i opomene deo su šireg seta sankcija protiv televizijskog programa koji se smatra bliskim Vučiću, kao i tekućih napora da se Informer TV oduzme dozvola za emitovanje - zaključuje Breitbart.

(Informer)