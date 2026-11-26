HAPŠENJE VUČIĆEVIĆA ODJEKNULO DO AMERIKE: Breitbart objavio tekst o eskalaciji cenzure u Srbiji (FOTO)
HAPŠENjE glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića snažno je odjeknulo u svetskim medijima, koji iz časa u čas izveštavaju o nezapamćenom političkom progonu i gušenju slobode govora u Srbiji.
Nakon što su o ovom skandalu pisali ukrajinski portal UA.News i ugledni američki Washington Post, poslednji u nizu medija koji je objavio opširan tekst o privođenju urednika Informera jeste poznati američki portal Breitbart.
Breitbart u samom uvodu bez zadrške konstatuje da se gušenje medija u našoj zemlji dramatično pojačalo nakon dolaska nove vlasti, dovodeći privođenje urednika Informera direktno u vezu sa političkim obračunom.
- Cenzura medija eskalirala je u Srbiji nakon poraza dugogodišnjeg nacionalističkog lidera Aleksandra Vučića, hapšenjem osnivača i glavnog urednika Informer TV Dragana J. Vučićevića u sredu u Beogradu - piše Breitbart.
U tekstu se dalje podseća da je Vučićević priveden od strane lica u civilu u neposrednoj blizini zgrade televizije, uz tekst iz tužilaštva o navodnom izazivanju panike, ali se posebno ističe i reakcija Aleksandra Vučića u Narodnoj skupštini, koji je jasno poručio da je reč o napadu na novinarsku profesiju, dok su poslanici Studentske liste u sali sramno aplaudirali.
- Vučić, bivši predsednik zemlje, saopštio je ispred poslanika Narodne skupštine da je Vučićević uhapšen "samo zbog svog novinarskog rada". Reagujući na aplauze i povike odobravanja poslanika Studentske liste, Vučić je poručio: "Ovo mi dovoljno govori sa kakvim kretenima imamo posla" - prenosi američki medij.
Breitbart takođe podseća na haotične scene odmah nakon oktobarskih izbora, kada su pristalice Studentske liste upale u zgradu Informera, kao i na seriju drakonskih kazni i zabrana kojima je REM u poslednjim nedeljama zasuo emisije naše televizije poput "Kolegijuma", "Prve Info" i "Specijala". Na samom kraju, američki portal izvodi jasan zaključak o pravoj pozadini svih ovih pritisaka.
- Ove zabrane i opomene deo su šireg seta sankcija protiv televizijskog programa koji se smatra bliskim Vučiću, kao i tekućih napora da se Informer TV oduzme dozvola za emitovanje - zaključuje Breitbart.
(Informer)
Preporučujemo
VUČIĆ: "Drekslmajer napušta Zrenjanin, u kompaniji radi 1.220 ljudi"
25. 11. 2026. u 22:27
VUČIĆ: Revizija kineskih investicija mogla bi da ugrozi radna mesta u Srbiji
25. 11. 2026. u 22:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)