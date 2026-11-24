ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,6478 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

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Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,6 odsto i iznosi 107,1962 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru biće slabiji za 2,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,0 odsto, a od početka godine za 6,8 odsto.