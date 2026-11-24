POSKUPLJENJA U SRBIJI: Hrana i piće skuplji, a evo koliko je skočio promet u maloprodaji
PROMET u trgovini na malo u Srbiji nastavlja da raste, a najizraženiji rast beleži prodaja hrane, pića i duvanskih proizvoda. Zanimljivo je da povećanje prometa nije samo posledica viših cena, budući da je značajan rast zabeležen i kada se iz računice isključi uticaj inflacije.
U septembru je promet u maloprodaji porastao za 13,6 odsto međugodišnje u tekućim cenama, odnosno za 8,8 odsto u realnim iznosima, kako navodi portal Serbia Business.
Hrana i piće prednjače
Najveći međugodišnji realni rast prometa u septembru ostvaren je u prodaji hrane, pića i duvana, i to za čak 12,7 odsto. Promet neprehrambenih proizvoda povećan je za 5,7 odsto, dok je kod motornih goriva zabeležen rast od 5,6 odsto.
Od januara do septembra ukupan promet u maloprodaji realno je porastao za 7,4 odsto, pri čemu je kategorija hrane, pića i duvana prednjačila sa rastom od osam odsto.
Rast zarada podstakao potrošnju
Prosečna neto zarada u avgustu iznosila je oko 999 evra, što predstavlja nominalni međugodišnji rast od 11,1 odsto, odnosno realni rast od 8,7 odsto.
Prema analizi Makroekonomskih analiza i trendova (MAT), septembarskom rastu potrošnje doprineli su i jednokratna finansijska pomoć domaćinstvima, kao i niska osnovica iz prethodne godine.
Nova poskupljenja pred prazničnu sezonu
Godišnja inflacija u oktobru dostigla je 4,4 odsto, dok su hrana i bezalkoholna pića za samo mesec dana poskupeli za 1,7 odsto.
Predstojeći podaci o maloprodaji pokazaće kako su potrošači reagovali na nova poskupljenja i da li će veći izdaci za svakodnevne potrebe uticati na kupovinu drugih proizvoda.
(Telegraf Biznis)
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