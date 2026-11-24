KAŠNjENjE na posao može da utiče na obračun zarade i dovede do disciplinskih mera, ali Zakon o radu jasno propisuje kada poslodavac sme da umanji platu i pod kojim uslovima može da izrekne novčanu kaznu ili otkaz.

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Kašnjenje na posao od deset ili petnaest minuta mnogima deluje kao bezazlena stvar, posebno ako zaposleni ostaje duže kako bi nadoknadio izgubljeno vreme. Međutim, poslodavci takvo ponašanje mogu da tretiraju kao kršenje radne discipline, a posledice mogu da budu mnogo ozbiljnije od razgovora sa nadređenim.

Da li poslodavac u Srbiji ima pravo da zaposlenom umanji platu zbog kašnjenja, može li da mu odbije novac za svaki minut zakašnjenja i da li ponavljanje ovog prekršaja može da dovede do otkaza? Zakon o radu predviđa određena pravila, ali postoji važna razlika između neisplaćivanja zarade za vreme koje zaposleni nije proveo na radu i novčane kazne koju poslodavac izriče zbog povrede radne discipline.

Da li poslodavac sme da smanji platu zbog kašnjenja na posao?

Odgovor zavisi od toga šta se podrazumeva pod umanjenjem plate.

Prema članu 105. Zakona o radu, zarada se sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, kao i drugih primanja po osnovu radnog odnosa. To znači da vreme tokom kojeg zaposleni neopravdano nije radio može biti uzeto u obzir prilikom obračuna zarade.

Drugim rečima, ako zaposleni redovno dolazi kasnije od početka radnog vremena, poslodavac može da evidentira vreme koje nije proveo na radu i obračuna zaradu u skladu sa zakonom, ugovorom o radu i opštim aktom.

Međutim, to ne znači da poslodavac može proizvoljno da odredi koliko će zaposlenom oduzeti od plate.

Važno je razlikovati obračun neodrađenog vremena od disciplinske novčane kazne. To su dve različite stvari i za njih važe različita pravila.

Kazna može da iznosi do 20 odsto osnovne zarade

Zakon o radu predviđa i mogućnost novčanog kažnjavanja zaposlenog zbog povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline.

Prema članu 179a, poslodavac može, umesto otkaza ugovora o radu, da izrekne novčanu kaznu u visini do 20 odsto osnovne zarade zaposlenog za mesec u kojem je kazna izrečena, i to u trajanju do tri meseca.

Ova mera ne može se primenjivati proizvoljno. Potrebno je da postoji konkretna povreda radne obaveze ili radne discipline i da poslodavac sprovede propisani postupak.

Zato nije isto kada poslodavac obračuna vreme koje zaposleni nije proveo na poslu i kada mu izrekne disciplinsku novčanu kaznu.

Može li zaposleni da dobije otkaz ako stalno kasni?

Može, ali ne automatski zbog svakog zakašnjenja.

Član 179. Zakona o radu predviđa mogućnost otkaza zbog povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline, uključujući nepoštovanje radne discipline propisane aktom poslodavca.

To znači da je važno šta piše u ugovoru o radu, pravilniku o radu i drugim opštim aktima poslodavca.

Ako je dolazak na posao u određeno vreme jasno propisana obaveza, ponovljena i neopravdana kašnjenja mogu predstavljati osnov za disciplinski postupak, a u određenim okolnostima i za otkaz.

Ipak, poslodavac mora da utvrdi konkretne okolnosti i poštuje zakonsku proceduru. Nije dovoljno samo tvrditi da zaposleni često kasni.

Poslodavac ne može samo da odluči da vam skine novac

Jedna od najvažnijih odredbi za zaposlene nalazi se u članu 123. Zakona o radu.

Prema ovom članu, poslodavac može da naplati novčano potraživanje od zaposlenog obustavljanjem od zarade samo na osnovu pravnosnažne odluke suda, u slučajevima utvrđenim zakonom ili uz pristanak zaposlenog.

Međutim, treba imati u vidu da se zakonska novčana kazna iz člana 179a izvršava obustavom od zarade na osnovu rešenja poslodavca o izrečenoj meri.

Zbog toga poslodavac ne može jednostavno da uvede proizvoljne kazne, na primer da svakom zaposlenom koji zakasni deset minuta automatski odbije određeni iznos novca.

Šta ako kasnite zbog prevoza ili drugih nepredviđenih okolnosti?

Kašnjenje zbog gužve u saobraćaju, problema sa javnim prevozom ili drugih nepredviđenih okolnosti ne znači automatski da zaposleni ne snosi nikakvu odgovornost.

Ipak, okolnosti konkretnog slučaja mogu biti važne prilikom procene da li je došlo do povrede radne discipline i da li postoje olakšavajuće okolnosti.

Zaposleni bi trebalo da obavesti poslodavca čim sazna da neće stići na vreme i, kada je moguće, dostavi odgovarajuće objašnjenje.

S druge strane, poslodavac bi trebalo da primenjuje pravila jednako na zaposlene i da svaku povredu radne discipline procenjuje u skladu sa propisima i internim aktima.

Šta zaposleni može da uradi ako smatra da mu je plata nezakonito umanjena?

Ukoliko zaposleni primeti da mu je isplaćena manja zarada zbog navodnog kašnjenja, trebalo bi najpre da zatraži obračun zarade i objašnjenje poslodavca.

Posebno je važno proveriti:

Koliko je vremena evidentirano kao neodrađeno.

Na osnovu čega je izvršeno umanjenje.

Da li je reč o obračunu vremena koje nije provedeno na radu ili o disciplinskoj kazni.

Da li postoji odgovarajuće pisano rešenje poslodavca.

Da li je poštovana procedura propisana Zakonom o radu.

Ako smatra da mu je povređeno pravo iz radnog odnosa, zaposleni može da se obrati Inspektoratu za rad ili da potraži pravnu pomoć radi zaštite svojih prava.

Kašnjenje na posao nije bezazleno, ali ni poslodavac ne može da kažnjava proizvoljno

Pravila o radnom vremenu važe i za zaposlene i za poslodavce. Radnik je dužan da poštuje ugovoreno radno vreme, ali poslodavac mora da poštuje zakonska pravila prilikom obračuna zarade i eventualnog kažnjavanja.

Ključna razlika je u tome što se neodrađeno vreme može odraziti na obračun zarade, dok novčana kazna zbog povrede radne discipline mora imati zakonski osnov i biti izrečena u propisanom postupku.

Zato nekoliko minuta kašnjenja ne znači automatski da zaposleni može ostati bez dela plate po proizvoljnoj odluci poslodavca, ali ni učestalo neopravdano kašnjenje nije bez posledica.

(BizPortal)