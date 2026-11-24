KINA je danas produžila obustavu izvoznih ograničenja za pojedine kritične minerale namenjene američkom tržištu, uključujući galijum, germanijum i antimon, dok je kineska avio-kompanija odlučila da kupi 50 aviona Boing 737-8, čime je Peking, nekoliko dana uoči isteka roka za primenu trgovinskog dogovora sa Vašingtonom, potvrdio spremnost da zasad poštuje postignuto primirje u trgovinskom sporu.

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Kako prenosi Blumberg, odluka Kine da produži suspenziju ograničenja izvoza kritičnih minerala, koji se koriste u mnogobrojnim industrijama, poput poluprovodnika i vojne opreme, doneta je nekoliko dana pre isteka roka, a predstavlja važan test odnosa dve najveće svetske ekonomije, posebno nakon što su SAD ovog meseca uvele nova pravila kojima se ograničava pristup Kine naprednim poluprovodnicima.

Ubrzo nakon toga, podružnica kompanije China Southern Airlines dogovorila je kupovinu 50 aviona Boing 737-8, što je najveća narudžbina jedne kineske avio-kompanije od američkog proizvođača od 2017. godine i predstavljaju deo ispunjavanja obaveza preuzetih na majskom samitu američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga.

Obe odluke donete su nakon što je Tramp lobirao da se Džensen Huang vrati na mesto direktora Nvidije, čime je ponovo na čelo kompanije postavljen jedan od najistaknutijih zagovornika prodaje naprednih čipova Kini u SAD, što je, navodi Blumberg, u Pekingu protumačeno kao signal da Vašington i dalje želi da zadrži mogućnost prodaje naprednih čipova Kini.

Analitičari ocenjuju da Peking za sada izbegava direktnu eskalaciju i nastoji da očuva trgovinsko primirje, ali nije isključio protivmere ukoliko SAD uvedu dodatna ograničenja.

Posebno zabrinjavajuća za Kinu je mogućnost novih američkih carina nakon istrage o kineskim industrijskim subvencijama i prekomernim proizvodnim kapacitetima.

Međutim, Blumbeg naglašava da Kina, koja dominira globalnim lancima snabdevanja kritičnim mineralima, zadržava značajan prostor za odgovor Vašingtonu.

(Tanjug)

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