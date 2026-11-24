U organizaciji KC „Ribnica”, u četvrtak 3. decembra, sa početkom u 20 časova, u Kraljevačkom pozorištu biće održan koncert Stefana Zdravkovića, poznatijeg kao Princ od Vranje.

KC Ribnica/D.Bačić

U akustičnom formatu, kako je najavljeno, uz prijatelje i vrhunske muzičare, Princ će izvesti svoje pesme, ali i poznate kompozicije sa ovih prostora, u večeri osmišljenoj kao neposredan susret izvođača i publike, bez velike produkcije.

Koncert pod nazivom „Princ – sasvim lično” biće besplatan, a karte se mogu preuzeti u takozvanoj Francuskoj kući u centru Kraljeva.