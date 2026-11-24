AKUSTIČNO VEČE U POZORIŠTU: Besplatan koncert Princa od Vranje u Kraljevu
U organizaciji KC „Ribnica”, u četvrtak 3. decembra, sa početkom u 20 časova, u Kraljevačkom pozorištu biće održan koncert Stefana Zdravkovića, poznatijeg kao Princ od Vranje.
U akustičnom formatu, kako je najavljeno, uz prijatelje i vrhunske muzičare, Princ će izvesti svoje pesme, ali i poznate kompozicije sa ovih prostora, u večeri osmišljenoj kao neposredan susret izvođača i publike, bez velike produkcije.
Koncert pod nazivom „Princ – sasvim lično” biće besplatan, a karte se mogu preuzeti u takozvanoj Francuskoj kući u centru Kraljeva.
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