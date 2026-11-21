LIDET opozicije Aleksandar Vučić ocenio je da je dobro što su strani mediji, poput britanskog „Telegrafa“, pokazali interesovanje za sudbinu Informera i slobodu štampe u Srbiji, poručivši da postupak koji se vodi protiv tog medija liči na suđenje u kojem su tužilac i sudija ista osoba.

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- Jutros je izašao u Britanskom Telegrafu. Video sam tekst taj noćas.I, u principu, vrlo su zainteresovani strani mediji. Na njihova pitanja će možda odgovoriti, pošto na naša ne odgovaraju. Neki, niz. Dobro je da je pokazao zainteresovanost i za "Sudbinu Informera" i za uopšte slobodu štampe, slobodu izražavanja, slobodu javne reči u Srbiji. To što se događa sa Informerom, ponovo vas zamoljavam da. Da se ogradim, da, sad pogotovo. Molim vas, ogradite se. To je nešto što nikada nisam video u svom životu. Nikada tako nešto nije postojalo. Da organizujete, kako oni to kažu, "ispitni postupak" ili tako nekako, a u stvari suđenje gde ti je i tužilac i sudija isti: kadija te tuži, kadija ti sudi - rekao je Vučić.

Informer i napuštanje ljudi

To što se dešava Informeru, ja znam koliko je teško i vašem vlasniku i svima vama. Znam i kroz šta prolazite. Znam da je bilo, i biće, onih koji će da vas napuste. To su uvek slabi ljudi. Uvek će naći lažan razlog zašto su to učinili. I sad će vam reći da su vam govorili već godinama da nisu saglasni sa ovim i sa onim, kao što to i ja neretko čujem od onih koji se 12, 13 godina od mene nisu odvajali, ali su se sad setili da sam im baš ja teret.

- Uvek su to ljudi koji su dobili najviše. Uvek. Nikada neće da vas napusti onaj ko je dobio malo ili gotovo ništa. Ti ljudi su uvek imali ideju. Ti ljudi su uvek imali nešto u svojoj glavi i voleli vas zato što ste radili dobre stvari za Srbiju. A ovi koji su vas voleli zbog "do poslednjeg tendera", "do poslednjeg", misleći da ja mogu da im pomognem u tome, čak i kad ne mogu, i da je važno da kad me neko vidi sa njima, da onda mogu da imaju bolju poziciju, oni su, naravno, uvek prvi napuštali.