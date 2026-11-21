ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde govorio o ome kako žele da mu ukinu kiseonik i vodu.

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- Moraju u više stvari da budu razočarani da bi priznali da su pogrešili. Neće ljudi da priznaju da su pogrešili lako. Kako mislite? Ej, pa ja sam pobedio, znači ja sam bio u pravu. Imaćete one koji će sa druge strane da prelaze na njihovu stranu zato što je teško biti, teško se držati svojih ideala, svog programa, svojih planova, svojih ideja, a da ste poraženi. A ovi kod pobednika: "Mi smo pobednici, pa mi smo bili u pravu za sve što smo govorili. "Nervira nas ovaj što nam kvari tu idiličnu sliku o svemu tome. Nervira nas što nije pobegao. Nervira nas što nije seo u prvi avion. Nervira nas što je još dovoljno bezobrazan da nam odgovara. I još što je dovoljno bezobrazan da bude uspešniji od ovih naših. Pa čekajte, pa ukinite mu kiseonik!" Pojavila se ova žena, ova nepismena dekanka, sramota da nam je to, sramota da nam je to dekanka. I ova koja "sumlja"! Ona se javila za reč po povredi poslovnika, nema šta pametno da kaže. Kaže: "oduzmite mu vodu". Ja nisam pio vinjak kao neki glumci ovde. Ovde je taj bife, dole je negde restoran. Dakle, ovaj jedan mora za zid da se drži koliko vinjak omlati. Dakle, ja sam pio vodu. Ne osećam se najbolje, nisam nikad imao problema sa šećerom, ali otkud znam šta mi se dešava. I po 5 flašica popijem te vode i ne osetim da sam bilo šta popio. Potrebna mi je voda. Ona je tražila da mi oduzmu vodu, iako je mogla da vidi. I da, za ovog stručnjaka, koji mrzi crkve, koji mrzi hrišćanske bogomolje, i koji kaže da su te bogomolje sa dva minareta... Dakle, kod svih njih ima po 2 vode, i kisela i obična, pa da mogu da biraju. Kod mene ima obična voda, ništa više. Tražila je samo da se meni oduzme voda. I ja njih razumem. Oni moraju da nađu rešenje, oni nisu naviknuti da trpe protivnika - ističe Vučić.