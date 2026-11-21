„MI ZA OVO NISMO GLASALI!“ Vučić naveo šta govore birači Studentske liste nakon izbora: Nezadovoljstvo već izbija na površinu
ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde govorio o raspoloženju naroda posle pobede Studentske liste.
- Slušao sam jutros i Miloša (Vučevića), neka oni rade svoj posao. Samo još ovo: utisak naroda. Kažu ljudi: "Mi za ovo nismo glasali. "Ja to slušam u svom okruženju, koji sada, shvativši zapravo i čuvši vaše argumente koji su sledili odmah nakon iznete dezinformacije i laži, kažu: "Pa čekajte, mi za ovo nismo glasali! " Ja ne verujem, ja ne verujem sasvim u to. Ljudi sa kojima sam pričao, njih četvoro, petoro koji su glasali za Studentsku listu, neki danas ne bi izašli, neki bi opet glasali za njih, ali nisu srećni zbog izbora potpredsednika. U gubitku podrške imate uvek nekoliko stepenika, negde 5, negde 10 - naglasio je Vučić.
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