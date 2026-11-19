NBS: Banke ne očekuju promenu standarda za kredite privredi i stanovništvu
BANKE u Srbiji nisu menjale kreditne standarde po kojima su odobravale kredite privredi u trećem tromesečju ove godine, a njihovu promenu ne očekuju ni u posednjem tromesečju, pokazala je anketa o kreditnoj aktivnosti banaka u tećem tromesečju 2026. koju je sprovela Narodna banka Srbije (NBS).
U izveštaju o rezultatima te ankete za treće tromesečje koji je danas objavljen na sajtu centralne banke Srbije, navodi se da je prema oceni banaka tražnja privrede za kreditima ukupno posmatrano, smanjena u trećem tromesečju usled niže tražnje za dugoročnim kreditima, dok je tražnja za kratkoročnim kreditima povećana.
U četvrtom tromesečju, kako se ističe, banke očekuju rast tražnje za gotovo svim vrstama kredita privredi.
Izveštaj je pokazao i da su banke u trećem tromesečju ublažile kreditne standarde po kojima su odobravale kredite stanovništvu, i to za dinarske gotovinske kredite, dok su standardi za ostale vrste kredita ostali nepromenjeni.
U četvrtom tromesečju banke ne očekuju promene kreditnih standarda.
Prema oceni banaka, tražnja stanovništva za svim vrstama kredita ostala je nepromenjena u trećem tromesečju, dok se u četvrtom tromesečju očekuje njen umeren rast, pre svega po osnovu veće tražnje za dinarskim gotovinskim kreditima i kreditima za refinansiranje.
Kada je reč o kreditima stanovništvu uslovi odobravanja kredita stanovništvu ublaženi su u trećem tromesečju u skladu sa očekivanjima iz prethodne ankete, pre svega zahvaljujući smanjenju kamatnih marži na dinarske kredite.
U izveštaju se navodi da su pored toga, pojedine banke povećale maksimalne iznose onlajn gotovinskih kredita.
Dodaje se i da su cenovni uslovi za devizno indeksirane kredite pooštreni su, što se može dovesti u vezu s rastom EURIBOR-a u prethodnom periodu.
NBS podseća da je 2014. godine počela da sprovodi anketu o kreditnoj aktivnosti banaka, a cilj te ankete je unapređenje analize kretanja na kreditnom tržištu uvidom u stavove predstavnika banaka o ostvarenim i očekivanim promenama i na strani ponude kredita i na strani tražnje privatnog sektora za kreditima.
Anketa se sastoji od deset pitanja koja se odnose na kredite privredi i stanovništvu.
U ovom izveštaju su sumirani rezultati ankete sprovedene od 1. do 14. oktobra 2026. godine.
NBS dodaje da su u anketi učestvovali predstavnici 17 banaka, što obezbeđuje reprezentativnu pokrivenost kreditnog tržišta, jer učešće ovih banaka iznosi preko 99 odsto bilansne sume bankarskog sektora.
(Tanjug)
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