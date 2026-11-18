TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"
ZA danas smo vam spremili dubl sa završnog turnira u Torinu
Tenis
14.00 K. Alkaraz - D. Medvedev 1&+22.5 gemova (2.55)
20.30 F. Koboli - F. Tijafo 1 (2.05)
Ukupna kvota: 5.23
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