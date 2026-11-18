IRAN PROŠIRIO UDARNU ZONU: Dronovi pogodili američko vojno uporište u Kuvajtu
IRANSKA vojska saopštila je da je izvela napad dronovima na vazduhoplovnu bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, u kojoj se nalaze američke snage, navodeći da su mete bile američke bespilotne letelice i raketni sistemi.
Kuvajtska vojska je prethodno saopštila da njena protivvazdušna odbrana odbija neprijateljske napade dronovima, ne iznoseći više detalja, prenela je Al Džazira. Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta je osudilo iranski napad, ocenivši ga kao "flagrantno kršenje suvereniteta" zemlje i direktnu pretnju njenoj bezbednosti i stabilnosti.
Kuvajt je upozorio da ponovljeni napadi predstavljaju opasnu eskalaciju i poručio da zadržava pravo da preduzme sve neophodne mere za odbranu svoje teritorije i ključnih objekata, pozivajući se na pravo na samoodbranu prema Povelji UN.
(Tanjug)
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