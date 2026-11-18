Košarkaši Los Anđeles Lejkersa nastavili su sjajnu seriju rezultata, pošto su nakon velike drame i produžetka savladali Šarlot Hornetse rezultatom 118:114. Ekipa iz Los Anđelesa tako je stigla do osmog uzastopnog trijumfa, a šou je ukrao Kventin Grajms koji je ubacio čak 47 poena!

Tanjug/AP Photo/Kyusung Gong

Junak večeri je odigrao utakmicu za pamćenje i priredio jednu od najimpresivnijih individualnih partija ove NBA sezone. Bek Lejkersa potpuno je nadmašio očekivanja i susret završio sa čak 47 poena.

Posebno impresivan bio je njegov šut za tri poena. Grajms je pogodio 10 trojki iz 14 pokušaja i tako preuzeo glavnu ulogu u velikom slavlju svog tima.

Iako je Luka Dončić ponovo pokazao klasu sa 37 postignutih poena, ovoga puta pažnju je ipak ukrao njegov saigrač, koji je odigrao meč karijere.

Upravo su Dončić i Grajms režirali jedan od najuzbudljivijih trenutaka utakmice. U završnici regularnog dela Slovenac je pokušao da pronađe prostor za odlučujući napad, ali mu je odbrana Šarlota otežala posao.

Ipak, uspeo je da pronađe slobodnog Grajmsa, koji je preuzeo odgovornost i pogodio trojku za izjednačenje i odlazak u produžetak.

Tamo je viđena veoma "tvrda" košarka, postignut je mali broj poena, a bolje su se snašli Lejkersi koji su slavili sa 7:3 u njemu, tj 114:110 ukupno i tako zacementirali sebe na prvoj poziciji Zapadne konferencije.