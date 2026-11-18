3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
11.00 Isparta 32 Spor - Soma Spor UG 3+ (1.60)
14.30 Pjaćenca - Lučeze UG 3+ (1.50)
17.00 Race - Radomlje UG 3+ (1.62)
Ukupna kvota: 3.89
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