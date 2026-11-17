LIDER opozicije Aleksandar Vučić osudio je danas u parlamentu verbalni i fizički napad na narodnog poslanika Lidiju Vukićević od strane pristalice Studentske liste Marije Radovanović.

Foto: D. Milovanović

- Imali smo priliku da vidimo najbrutalniji napad na narodnog poslanika Lidiju Vukićević, koja je kriva što je, valjda, htela da radi svoj posao a za koju su glasali građani kao i za bilo koga od vas - rekao je Vučić.

On je dodao da su Lidiju čupali, vukli i polili jogurtom, te dodao da "nismo čuli ni izvinjenje ni reči osude.

- A na sve to oni koji su vas strastveno podržavali, "Nova", kažu "zašto je jogurt dobar za kosu". Ne znam ni jednog čoveka kojem bi bilo drago da mu majka, ćerka... bude polivena jogurtom. Nadam se da se ovakve stvari nikada više neće ponavljati - rekao je on.