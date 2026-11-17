LIDER opozicije Aleksandar Vučić osudio je danas u parlamentu verbalni i fizički napad na narodnog poslanika Lidiju Vukićević od strane pristalice Studentske liste Marije Radovanović i obrazložio predlog Stojanu Radenović.

FOTO N. Skenderija

- Imali smo priliku da vidimo najbrutalniji napad na narodnog poslanika Lidiju Vukićević, koja je kriva što je, valjda, htela da radi svoj posao a za koju su glasali građani kao i za bilo koga od vas - rekao je Vučić.

On je dodao da su Lidiju čupali, vukli i polili jogurtom, te dodao da "nismo čuli ni izvinjenje ni reči osude.

- A na sve to oni koji su vas strastveno podržavali, "Nova", kažu "zašto je jogurt dobar za kosu". Ne znam ni jednog čoveka kojem bi bilo drago da mu majka, ćerka... bude polivena jogurtom. Nadam se da se ovakve stvari nikada više neće ponavljati - rekao je on.

Aleksandar Vučić je rekao i da je Stojan Radenović predložen za predsednika parlamenta, između ostalog, zbog toga što je veći naučnik i ima više naučnih dela od svih 250 poslanika.

Naveo je da je Radenović rođen u Dobroj Vodi kod Leskovca i da je reč o jednom tolerantnom, strpljivom, trpeljivom, ozbiljnom i odgovornom čoveku.

- Dok smo imali njegove radove, mi smo stajali visoko. Otkada je taj čovek zastao sa svojim radovima, mi strmoglavo padamo, jer vi vodite naše obrazovanje, pre svega naše visoko obrazovanje. Takvih naučnika nema, takvih naučnih radova više nema - rekao je Vučić.

Apelovao je na poslanike "Studentske liste" da podrže Radenovića za predsednika parlamenta pošto su im, kako je istakao, uvek "usta bila puna struke, puna onih koji su bolji od ostalih i koji ne moraju da cene po političkoj pripadnosti, već po znanju i stručnosti".

Izrazio je uverenje da će građanima Srbije to i ovoga puta pokazati i glasati za Stojana Radenovića.

- Uz svo poštovanje prema vašem predloženom kandidatu, reč je o neuporedivo i obrazovanijem i stručnijem i rekao bih, čoveku koji bi zaslužio i poverenje svakog od vas - naveo je Vučić.

