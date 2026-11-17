PRVI pacijent koji je završio terapiju protiv melanoma i primio rusku personalizovanu vakcinu protiv raka trenutno nema otkrivene metastaze, izjavio je danas profesor sa Sečenovskog fakulteta u Moskvi, Sergej Boljevič.

Foto: LoveEmployee/Alamy/Profimedia

Boljevič je ocenio da je to veoma ohrabrujuće jer govori da je ova terapija pokazala efikasnost.

On je dodao da se dolazak prve pacijentkinje iz Srbije očekuje u januaru 2027. godine, kad bi i ona trebalo da počne sa ovim lečenjem.

- Ovo je stvarno velika, ogromna stvar. Ne radi se samo o tome da se pacijent sada dobro oseća, što jeste slučaj, i da nema metastaza. Mi znamo mehanizam delovanja i zato ćemo sačekati da se to potvrdi. Tri do pet godina treba sačekati, to je tako u onkologiji. Ovaj tumor je kod njega izlečen, ali sačekaćemo da to bude i zvanično potvrđeno - rekao je Boljevič za K1 TV.

On je objasnio da je pacijentu melanom dijagnostikovan 2021. godine, a tokom 2025. utvrđeno je širenje bolesti na limfne čvorove. Personalizovanu vakcinu počeo je da prima u aprilu 2026. godine, dok je poslednju dozu dobio u septembru.

Kako vakcina deluje?

Govoreći o načinu delovanja vakcine, Boljevič je pojasnio da tumor ima neku vrstu kišobrana kojim se brani, zbog čega organizam ne može da ga prepozna, istakavši da lekari ovom terapijom skidaju taj kišobran i ćelije organizma uče kako da se bore protiv tumora.

Prema rečima profesora Boljeviča, melanom je izabran za početnu primenu ove tehnologije zbog velikog broja mutacija i neoantigena, koje savremene metode, uz pomoć veštačke inteligencije, mogu da identifikuju.

Kad je reč o neželjenim efektima, profesor je istakao da kod prvog pacijenta nisu zabeležene ozbiljne neželjene reakcije, ali da je neophodan dalji oprez.

- Za sada nisu registrovani ozbiljni neželjeni efekti. Moguće su određene lokalne reakcije, poput crvenila na mestu primene vakcine. Međutim, mi još ne znamo šta će biti dalje. Ukoliko se neželjeni efekti pojave, moraćemo da se bavimo njima - objasnio je Bljevič.

Foto: Printskrin K1 TV

On je naglasio da se sa primenom nove terapije napreduje oprezno i da se broj pacijenata postepeno povećava, istakavši da je do kraja godine planirano 20 pacijenata, a naredne još 100.

- Mi idemo vrlo oprezno. Jedan pacijent je dobio tu terapiju. Doneta je odluka da se ide na veći broj bolesnika. Do kraja godine biće 20 pacijenata, a tokom sledeće godine 100. To se odnosi na melanom, ali radimo i na tome da ovu tehnologiju proširimo na tumore drugih organa - izjavio je Boljevič i dodao da se tokom naredne godine planira proširenje istraživanja i primene terapije na pojedine tumore pluća, bubrega, mokraćne bešike, dojke i pankreasa.

Govoreći o pacijentkinji iz Srbije, Jovani Aleksić, za koju se priprema personalizovana vakcina, Boljevič je rekao da je njen dolazak u Rusiju bio odložen zbog administrativnih i drugih poteškoća, ali da očekuje početak terapije u januaru.

- Važno je da je ona primljena, da se vakcina za nju pravi i da će posle Nove godine doći. Negde oko sredine januara, posle praznika, trebalo bi da dobije prvu dozu, a zatim će nastaviti lečenje prema predviđenoj šemi. Nadamo se i uvereni smo da će rezultat biti dobar - poručio je profesor.

"Iza ruske vakcine protiv raka postoji naučna logika"

O značaju rezultata ruske vakcine protiv raka govorio je i profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, Vladimir Jakovljević.

On je naveo da je od početka verovao u naučni koncept ruske personalizovane vakcine protiv raka jer iza svega toga postoji naučna logika, istakavši da personalizovana medicina predstavlja jedan od najvažnijih pravaca razvoja savremenog lečenja.

- Verovao sam u ovo zato što sam video naučni koncept. Iako sam primarno kardiovaskularni istraživač i time se bavim ceo život, zahvaljujući saradnji s profesorom Boljevičem i Sečenovskim univerzitetom došao sam u situaciju da budem član tima koji se bavi ovim otkrićem, koje može biti revolucionarno. Video sam da postoji naučna logika - naveo je Jakovljević.

Govoreći o pacijentima koji bi mogli da budu kandidati za ovu terapiju, Jakovljević je rekao da su ruski stručnjaci u početku birali obolele koji su već iscrpeli određene mogućnosti lečenja, i dodao da je ova terapija najbolja za pacijente kod kojih je tumor makar delimično odreagovao na imunoterapiju, jer je princip delovanja sličan.

O vakcinama protiv raka u Srbiji

Na pitanje koliko košta personalizovana vakcina i da li bi ovakav vid lečenja mogao da bude dostupan većem broju pacijenata, Jakovljević je odgovorio da ukupna cena lečenja za pacijente van Rusije trenutno iznosi oko 120.000 evra, napomenuvši da u taj iznos ne ulazi samo vakcina već i prateća imunoterapija, dijagnostika i bolničko lečenje.

- Lečenje je za sve isto. Treba uračunati da se Rusi leče preko kompanija i osiguravajućih društava. U ukupnu cenu ulazi imunoterapija, ne samo vakcina, već i lečenje u bolnici - objasnio je profesor, navodeći da postoji mogućnost povećanja cene za strane državljane, ali da će se zalagati da uslovi za pacijente iz Srbije ostanu povoljniji.

Foto: Printskrin K1 TV

Kada je reč o proizvodnji ruske personalizovane vakcine protiv raka u Srbiji, Jakovljević je rekao da, iako su o tome ranije vođeni razgovori, nije bilo nikakvog pomaka i ukazao da proizvodnja ove vrste vakcina u našoj zemlji ne zavisi samo od nabavke opreme već i od stručnog kadra i zakonskih propisa.

- Prva stvar je oprema, to je tačno. Druga, mnogo bitnija, jeste obučen kadar. Naravno, potrebno je da Rusi daju licencu za to. Treća, takođe vrlo bitna, možda čak i najteža prepreka jeste regulativa - objasnio je Jakovljević.

Profesor je podsetio da je regulativa Srbije u oblasti lekova i terapijskih postupaka usklađena sa evropskim pravilima, dok ruski propisi nisu identični, što može predstavljati problem kada je reč o proizvodnji ove vakcine u Srbiji.

Jakovljević je na kraju ukazao na značaj međunarodne naučne saradnje, bez obzira na političke okolnosti, poručivši da treba sarađivati sa svima koji žele da sarađuju i koji imaju rezultate, a pogotovo s Rusima koji u ovom slučaju imaju jasne rezultate.

(K1 TV)

BONUS VIDEO: Vakcinisanje protiv gripa narodnih poslanika Torlakovom vakcinom