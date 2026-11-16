Banki nahvalio Zvezdu pred dolazak u Milano: „Jedan od najboljih timova Evrolige“

Crvena zvezda je veoma raznovrsna ekipa, a njenu odbranu odlikuje velika fizička snaga, ističe italijanski strunjčak.

Kredit: Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda u Milano stiže kao favorit protiv Olimpije, čiji novi trener Luka Banki pred duel 12. kola Evrolige (utorak, 20.30) nije štedeo komplimente na račun beogradskog tima.

Italijanski sastav nalazi se u veoma teškom trenutku, sa devet uzastopnih poraza u elitnom takmičenju (ukupno su na 1:10), dok je na drugoj strani ekipa sa Malog Kalemegdana u znatno boljoj poziciji sa sedam trijumfa i četiri izgubljena meča.

Banki je svestan koliko težak zadatak očekuje njegove igrače, a posebno je istakao kvalitet i širinu rostera crveno-belih.

- Pred nama su dve utakmice na domaćem terenu u razmaku od tri dana. Prva je protiv veoma kvalitetnog protivnika, koji je ostvario sedam pobeda u poslednjih devet utakmica Evrolige i sada s pravom može da se smatra jednim od najboljih timova u takmičenju - poručio je Banki, a zatim je dodatno analizirao crveno-bele:

- Crvena zvezda ima širok roster, veoma je raznovrsna ekipa, a njenu odbranu odlikuje velika fizička snaga. Trenutno je tim koji prima najmanje poena u čitavom takmičenju. Imaju atletski veoma moćne igrače i izuzetno opasne strelce.

Italijanski stručnjak nije želeo previše da komplikuje ni kada je govorio o tome šta očekuje od svog tima.

- Od naše ekipe zahtevamo značajan napredak u pogledu konstantnosti i zajedničkog zalaganja, što bi trebalo da nam omogući da ponovo dođemo do pobede - zaključio je Banki.