SAVETI O PRAVIMA I USLUGAMA: NSZ pozvala zaposlene koji su pred mogućim otkazom

NACIONALNA služba za zapošljavanje (NSZ) poziva zaposlene koji se suočavaju sa neizvesnošću u vezi sa svojim radnim mestom da se blagovremeno obrate najbližoj filijali NSZ-a, gde se mogu informisati o svojim pravima i dostupnim uslugama, bez obzira na to da li se nalaze na evidenciji nezaposlenih. Za razgovor sa savetnicima, koji su na raspolaganju, nije potrebno čekati eventualni prestanak radnog odnosa.

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Istovremeno, NSZ proaktivno kontaktira poslodavce širom Srbije kako bi ispitala mogućnosti za zapošljavanje radnika koji bi mogli ostati bez posla. Iz tog razloga pozivamo i poslodavce koji imaju potrebu za zapošljavanjem da se obrate najbližim nadležnim filijalama NSZ-a.

- Poslodavac o potencijalnom smanjenju broja zaposlenih informiše Nacionalnu službu za zapošljavanje kroz predlog Programa o višku zaposlenih, koji je po zakonu dužan da dostavi - navodi se u saopštenju. - NSZ je u obavezi da u roku od 15 dana dostavi predlog mera u cilju da se spreče ili na najmanju meru smanji broj otkaza ugovora o radu. Poslodavac je dužan da razmotri i uzme u obzir predloge i NSZ obavesti o svom stavu u roku od osam dana. Tek nakon ovih koraka, poslodavac, u skladu sa Zakonom, može da usvoji Program rešavanja viška zaposlenih.

NSZ pruža podršku zaposlenima kroz informisanje o pravima, individualno i grupno savetovanje i posredovanje u zapošljavanju. Istovremeno, nadležne filijale ispituju potrebe drugih poslodavaca, uključujući i one u okolnim sredinama, kako bi utvrdile mogućnost za novo zaposlenje. U skladu sa potrebama i propisanim uslovima, NSZ organizuje i odgovarajuće obuke i druge mere podrške.

- Ove aktivnosti mogu početi i pre prestanka radnog odnosa, a njihov tok zavisi od konkretnih okolnosti - ističu u ovoj službi. - Kako su pojedini postupci i aktivnosti još uvek u toku, NSZ ne prejudicira njihove ishode, već javnost informiše isključivo na osnovu činjenica iz svoje nadležnosti. Odluke o organizaciji poslovanja, smanjenju ili povećanju broja zaposlenih, kao i o eventualnom prestanku radnog odnosa, donose poslodavci. Njihova je odgovornost da o tim odlukama blagovremeno i u skladu sa zakonom obaveštavaju zaposlene. NSZ ne učestvuje u donošenju poslovnih odluka kompanija, niti može u njihovo ime obaveštavati radnike o planiranom smanjenju ili povećanju broja zaposlenih.

Adrese filijala su dostupne na sajtu www.nsz.gov.rs