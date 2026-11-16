Ekonomija

SAVETI O PRAVIMA I USLUGAMA: NSZ pozvala zaposlene koji su pred mogućim otkazom

Branka Borisavljević

16. 11. 2026. u 10:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NACIONALNA služba za zapošljavanje (NSZ) poziva zaposlene koji se suočavaju sa neizvesnošću u vezi sa svojim radnim mestom da se blagovremeno obrate najbližoj filijali NSZ-a, gde se mogu informisati o svojim pravima i dostupnim uslugama, bez obzira na to da li se nalaze na evidenciji nezaposlenih. Za razgovor sa savetnicima, koji su na raspolaganju, nije potrebno čekati eventualni prestanak radnog odnosa.

САВЕТИ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА: НСЗ позвала запослене који су пред могућим отказом

Foto: Novosti

Istovremeno, NSZ proaktivno kontaktira poslodavce širom Srbije kako bi ispitala mogućnosti za zapošljavanje radnika koji bi mogli ostati bez posla. Iz tog razloga pozivamo i poslodavce koji imaju potrebu za zapošljavanjem da se obrate najbližim nadležnim filijalama NSZ-a.

- Poslodavac o potencijalnom smanjenju broja zaposlenih informiše Nacionalnu službu za zapošljavanje kroz predlog Programa o višku zaposlenih, koji je po zakonu dužan da dostavi - navodi se u saopštenju. - NSZ je u obavezi da u roku od 15 dana dostavi predlog mera u cilju da se spreče ili na najmanju meru smanji broj otkaza ugovora o radu. Poslodavac je dužan da razmotri i uzme u obzir predloge i NSZ obavesti o svom stavu u roku od osam dana. Tek nakon ovih koraka, poslodavac, u skladu sa Zakonom, može da usvoji Program rešavanja viška zaposlenih.

NSZ pruža podršku zaposlenima kroz informisanje o pravima, individualno i grupno savetovanje i posredovanje u zapošljavanju. Istovremeno, nadležne filijale ispituju potrebe drugih poslodavaca, uključujući i one u okolnim sredinama, kako bi utvrdile mogućnost za novo zaposlenje. U skladu sa potrebama i propisanim uslovima, NSZ organizuje i odgovarajuće obuke i druge mere podrške.

- Ove aktivnosti mogu početi i pre prestanka radnog odnosa, a njihov tok zavisi od konkretnih okolnosti - ističu u ovoj službi. -  Kako su pojedini postupci i aktivnosti još uvek u toku, NSZ ne prejudicira njihove ishode, već javnost informiše isključivo na osnovu činjenica iz svoje nadležnosti. Odluke o organizaciji poslovanja, smanjenju ili povećanju broja zaposlenih, kao i o eventualnom prestanku radnog odnosa, donose poslodavci. Njihova je odgovornost da o tim odlukama blagovremeno i u skladu sa zakonom obaveštavaju zaposlene. NSZ ne učestvuje u donošenju poslovnih odluka kompanija, niti može u njihovo ime obaveštavati radnike o planiranom smanjenju ili povećanju broja zaposlenih. 

Adrese filijala su dostupne na sajtu www.nsz.gov.rs

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Bankomati BPŠ snabdeveni trgovinom: Keš i kod trgovaca
Ekonomija

0 0

Bankomati BPŠ snabdeveni trgovinom: Keš i kod trgovaca

TOKOM jučerašnjeg prepodnevnog preseka, Banka Poštanska štedionica (BPŠ) imala je raspoloživu gotovinu na 98,72 odsto bankomata. Ipak, kako je saopšteno, usled povećane potražnje, na manjem broju najopterećenijih lokacija, naročito na bankomatima izvan ekspozitura i u blizini velikih trgovinskih objekata, može doći do privremene nedostupnosti gotovine.

16. 11. 2026. u 15:59

EBRD i EU daju bespovratna sredstva: Podrška eko-projektima
Ekonomija

0 0

EBRD i EU daju bespovratna sredstva: Podrška eko-projektima

EVROPSKA banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) podržale su kroz program SME Go Green 289 ekoloških investicionih projekata malih i srednjih preduzeća u Srbiji, koja su mobilisala 45,5 miliona evra investicija u zelene tehnologije, energetsku efikasnost i održiviju proizvodnju. Inicijativa kombinuje finansiranje preko lokalnih banaka i lizing kompanija, bespovratna sredstva EU i besplatnu tehničku pomoć preduzećima.

16. 11. 2026. u 15:53

Glamočić o subvencijama: Trenutno nema para za setvu
Ekonomija

0 0

Glamočić o subvencijama: Trenutno nema para za setvu

MINISTAR poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio je juče da u ovom trenutku nema novca za isplatu drugog dela direktnih davanja za biljnu proizvodnju. Kako je naglasio, nije tačno da je novac iz agrarnog budžeta nestao ili da je potrošen za druge namene, već da su na njegovu raspodelu uticali povećanje broja registrovanih hektara za 20 odsto i rast broja grla stoke.

16. 11. 2026. u 15:47

Politika
Tenis
Fudbal
Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!

Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!