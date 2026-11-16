Društvo

NESTALA DEVOJČICA (14) U NOVOM SADU: Emini se izgubio svaki trag, policija uključena u potragu (FOTO)

T.J.

16. 11. 2026. u 10:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ČETRNAESTOGODIŠNjA Emina Ramiza iz Novog Sada nestala je juče, a njen nestanak prijavljen je policiji.

НЕСТАЛА ДЕВОЈЧИЦА (14) У НОВОМ САДУ: Емини се изгубио сваки траг, полиција укључена у потрагу (ФОТО)

Foto: Printskrin

Prema informacijama koje se dele na društvenim mrežama, devojčici se od juče gubi svaki trag, a porodica apeluje na sve koji su je videli ili imaju bilo kakvu informaciju o njoj da pomognu u njenom pronalasku.

Na objavljenoj fotografiji vidi se da Emina ima braon kosu i braon oči.

Svi koji imaju informacije o devojčici mole se da ih prijave policiji na broj 192 ili na telefon 061/611-08-03.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Radio Sudnjeg dana utihnuo baš na petak 13! Dan ranije čula se misteriozna poruka

"Radio Sudnjeg dana" utihnuo baš na petak 13! Dan ranije čula se misteriozna poruka