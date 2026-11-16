NESTALA DEVOJČICA (14) U NOVOM SADU: Emini se izgubio svaki trag, policija uključena u potragu (FOTO)
ČETRNAESTOGODIŠNjA Emina Ramiza iz Novog Sada nestala je juče, a njen nestanak prijavljen je policiji.
Prema informacijama koje se dele na društvenim mrežama, devojčici se od juče gubi svaki trag, a porodica apeluje na sve koji su je videli ili imaju bilo kakvu informaciju o njoj da pomognu u njenom pronalasku.
Na objavljenoj fotografiji vidi se da Emina ima braon kosu i braon oči.
Svi koji imaju informacije o devojčici mole se da ih prijave policiji na broj 192 ili na telefon 061/611-08-03.
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