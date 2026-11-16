NESTALA DEVOJČICA (14) U NOVOM SADU: Emini se izgubio svaki trag, policija uključena u potragu (FOTO)

ČETRNAESTOGODIŠNjA Emina Ramiza iz Novog Sada nestala je juče, a njen nestanak prijavljen je policiji.

Foto: Printskrin

Prema informacijama koje se dele na društvenim mrežama, devojčici se od juče gubi svaki trag, a porodica apeluje na sve koji su je videli ili imaju bilo kakvu informaciju o njoj da pomognu u njenom pronalasku.

Na objavljenoj fotografiji vidi se da Emina ima braon kosu i braon oči.

Svi koji imaju informacije o devojčici mole se da ih prijave policiji na broj 192 ili na telefon 061/611-08-03.