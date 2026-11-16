IZMENE U SAOBRAĆAJU ZBOG RADOVA: Do kraja novembra putari na nekoliko prometnih deonica - pogledajte detaljan spisak

OD petlje Bubanj Potok do petlje Lasta u smeru ka Beogradu danas će se do 15 časova izvoditi radovi zbog čega će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom trakom, dok će krajnja desna traka biti zatvorena za saobraćaj minimum 600 metara, saopštili su Putevi Srbije.

Foto: Z. Jovanović

Kako je navedeno, radovi se izvode na sanaciji oštećene zaštitne odbojne ograde na spoljnoj bankini.

Na putu Bagremovo - Bečej, do 22. novembra zbog rehabilitacije kolovoza na snazi je obustava saobraćaja.

Saobraćaj se preusmerava od Bečeja ka Srbobranu, od Srbobrana ka Bačkoj Topoli i na kraju od Bačke Topole do Bagremova.

Na putu Knjaževac - Sokobanja, od danas do 21. novembra od 8 do 16 časova se izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza uz naizmenično propuštanje vozila.

Od petlje Surčin do petlje Beograd u smeru Beograd - Novi Sad, danas i sutra od 7 do 15 časova izvodiće se radovi na temeljima portala za putokaznu signalizaciju.

Tokom izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna ili preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim saobraćajnim trakama.

Na putu Preljina - Pakovraće u smeru ka Pakovraću danas se od 9 do 15 časova izvode radovi na betoniranju šahte za odvodnjavanje uz zauzeće zaustavne saobraćajne trake u dužini od oko 50 metara.

Na deonici petlja Dobanovci - petlja Beograd , u smeru ka Beogradu, danas i sutra od 7 do 15 časova izvodiće se radovi na temeljima portala za putokaznu signalizaciju.

Tokom izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna ili preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim saobraćajnim trakama.

Prema informacijama Uprave granične policije u 8 časova, na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 6 časova, na graničnom prelazu Šid, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je četiri sata.

Na graničnom prelazu Bezdan, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je šest časova, na graničnom prelazu Bačka Palanka, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je dva sata.

Na graničnom prelazu Gradina, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, dodaje se u saopštenju.

Putevi Srbije savetuju svim učesnicima u saobraćaju da zbog bezbednosti poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

(Tanjug)