NBS OBJAVIO KURSNU LISTU: Kurs evra za 16. novembar

ZVANIČNI srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,6103 dinara za jedan evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

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Na kursnoj listi NBS, kupovni kurs evra danas iznosi 117,2575 dinara, dok je prodajni kurs 117,9631 dinar.

To je gotovo nepromenjena vrednost domaće valute u odnosu na kurs koji je važio u petak i tokom vikenda, kada je srednji kurs iznosio 117,6203 dinara.

Prema podacima NBS, dinar je danas slabiji prema evru za 0,2 odsto nego pre mesec dana.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, domaća valuta je na godišnjem nivou slabija za 0,4 odsto.

Od početka ove godine, vrednost dinara prema evru niža je za 0,3 odsto.

