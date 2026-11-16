NBS OBJAVIO KURSNU LISTU: Kurs evra za 16. novembar
ZVANIČNI srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,6103 dinara za jedan evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).
Na kursnoj listi NBS, kupovni kurs evra danas iznosi 117,2575 dinara, dok je prodajni kurs 117,9631 dinar.
To je gotovo nepromenjena vrednost domaće valute u odnosu na kurs koji je važio u petak i tokom vikenda, kada je srednji kurs iznosio 117,6203 dinara.
Prema podacima NBS, dinar je danas slabiji prema evru za 0,2 odsto nego pre mesec dana.
U poređenju sa istim periodom prošle godine, domaća valuta je na godišnjem nivou slabija za 0,4 odsto.
Od početka ove godine, vrednost dinara prema evru niža je za 0,3 odsto.
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