Sindikat medijskih radnika traži ostavku v.d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a
SINDIKAT medijskih radnika "SMER" zatražio je danas od vršioca dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Radio-televizije Srbije (RTS) Borivoja Uskokovića da podnese neopozivu ostavku, navodeći da je njegovim postupanjem došlo do narušavanja radnih prava, profesionalnog integriteta i bezbednosti zaposlenih.
U dopisu upućenom Uskokoviću i ovlašćenom licu za zastupanje RTS, a na znanje Savetu Regulatornog tela za elektronske medije (REM), sindikat je naveo da je na internom kolegijumu Informativnog programa 10. novembra Uskoković pročitao spisak od oko 50 zaposlenih novinara, urednika i voditelja, uz navode da su zatraženi njihovi personalni dosijei i podaci o radu.
Sindikat ocenjuje da takav postupak predstavlja kršenje prava na zaštitu podataka o ličnosti i da stvara atmosferu pritiska i nesigurnosti među zaposlenima.
Kao razloge za zahtev za ostavku sindikat je naveo i smenjivanje urednika ključnih redakcija i emisija bez jasnih profesionalnih kriterijuma i obrazloženja, kao i, kako je ocenio, narušavanje ugleda javnog servisa i njegove uređivačke nezavisnosti.
U dopisu se navodi da Upravni odbor RTS trenutno nema zakonski kvorum niti mandat za donošenje punovažnih odluka, zbog čega SMER smatra da je neopoziva ostavka Uskokovića jedini odgovoran i zakonit izlaz iz nastale krize.
Sindikat je od ovlašćenih lica za zastupanje RTS zatražio da, u okviru svojih nadležnosti, obezbede zaštitu radnih prava zaposlenih i nesmetan rad redakcije do izbora novog saziva Upravnog odbora i zakonitog imenovanja rukovodstva.
(Sputnjik)
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