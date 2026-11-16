MENJAJU SE CENE REGISTRACIJE: Nove tarife za motorna vozila

TROŠKOVI posedovanja i održavanja automobila oduvek su značajna stavka u kućnim budžetima, ali svako novo poskupljenje dodatni je udarac na džep. Vozače kola, motocikala i teretnih vozila u našoj zemlji očekuje od 1. decembra novi cenovnik taksa, koje se plaćaju prilikom registracije vozila.

Foto D. Milovanović

Vlada Srbije uskladila je ove namete sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji je objavio Republički zavod za statistiku za period od 1. oktobra 2025. do 30. septembra 2026. godine. Gornje granice iznosa zavisiće od zapremine motora, nosivosti, snage vozila, odnosno broja registrovanih sedišta kod autobusa. Odluka je doneta na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Vlada ovim dokumentom nije uvela jedinstvenu cenu komunalne takse za sve vozače u Srbiji, već je utvrdila najviše iznose koje lokalne samouprave mogu da naplaćuju. Gradovi i opštine imaju mogućnost da propišu i niže iznose, u skladu sa svojim odlukama. To znači da će konačan račun zavisiti i od mesta u kojem se vozilo registruje. Prema novom cenovniku, najviša lokalna komunalna taksa za putničke automobile kretaće se od 860 dinara za vozila sa motorom do 1.150 kubika, pa sve do 8.750 dinara za automobile čija je zapremina motora veća od 3.000 kubika.

Najveći broj automobila na našim putevima pripada kategorijama srednje zapremine motora. Za automobile zapremine od 1.300 do 1.600 kubika maksimalna taksa iznosiće 2.620 dinara, za one od 1.600 do 2.000 kubika 3.510 dinara, dok će vlasnici vozila sa motorima od 2.000 do 3.000 kubika moći da plate do 5.290 dinara. Promene nisu ograničene samo na putnička vozila. Novi maksimalni iznosi utvrđeni su i za motocikle, kamione, autobuse, tegljače i priključna vozila. Za motocikle do 125 kubika maksimalna taksa iznosiće 710 dinara, dok će za one sa motorima preko 1.200 kubika moći da dostigne 2.620 dinara. Kod kamiona će se iznos određivati prema nosivosti, pa je tako za vozila do dve tone maksimum 2.630 dinara, za kamione nosivosti od dve do pet tona 3.510 dinara, a za ona od pet do 12 tona 6.130 dinara. Za najteža teretna vozila, nosivosti veće od 12 tona, propisana je gornja granica od 8.750 dinara.

Vozači ne bi trebalo da očekuju da će im se kompletna registracija automobila povećati za nekoliko hiljada dinara samo zbog ove odluke. Komunalna taksa je jedna od nekoliko stavki koje ulaze u ukupnu cenu registracije, uz porez na upotrebu motornih vozila, obavezno osiguranje, tehnički pregled i administrativne troškove. Vozači će tek nakon objavljivanja odluka svojih lokalnih samouprava znati koliko će konkretno plaćati, jer novi iznosi predstavljaju maksimalne granice, a ne obavezne tarife.

Plaćanje po sedištu KADA je reč o autobusima i kombi-autobusima, maksimalna taksa iznosiće 70 dinara po registrovanom sedištu. Za tegljače će se obračunavati prema snazi motora, a najviši iznosi kretaće se od 2.620 do 7.030 dinara. Ove promene posebno su značajne za prevoznike i privrednike koji poseduju veći broj vozila.