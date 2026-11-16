STRANCI KRPE RUPE NA TRŽIŠTU RADA: Kad nema domaćih radnika angažuju se oni iz inostranstva

DEFICIT radne snage u našoj zemlji postaje sve izraženiji. Zato nije neobično kada se u vojvođanskim poljima zateknu Nepalci, u pekarama dame iz Dominikanske Republike ili u kuhinjama restorana iz Sri Lanke.

Foto: Tanjug/AP/Jean-Francois Badias

U Gadžinom Hanu jedan privrednik u svojoj firmi uposlio je za mesec dana čak 13 Indijaca. Sve više stranaca na radnim pozicijama uočava se i u ostatku zemlje. Iako su dnevnice za pojedine poslove prilično visoke i tokom novembra, sve je manje domaćih radnika. Širom Vojvodine stranci su angažovani na poslovima u poljoprivredi i u ugostiteljstvu. Poljoprivredni proizvođači nude sve više novca beračima, ali je sve manje onih koji taj posao žele da rade. Ni dnevnica koja može biti viša od 7.000 dinara, ni obezbeđeni smeštaj, dva do tri obroka dnevno, ni prevoz, nisu dovoljno dobri uslovi za sezonske radnike.

A i u novembru je potreba za njima velika, pa se posao sa polja seli u magacine, hladnjače i pogone za sortiranje voća i povrća. U pojedinim krajevima Srbije, nastavljaju se radovi na kasnim poljoprivrednim kulturama, i na pripremi proizvoda za skladištenje. Dnevnica za neke poslove može da dostigne 5.000 dinara, dok je za 20 radnih dana zarada oko 80.000 do 100.000 dinara. Pošto domaćih radnka uglavnom nema, gazdinstva daju priliku onima kojima srpski nije maternji jezik. Duvan i kornišoni, primera radi, ubrali su uglavnom Nepalci.

- Nije cena rada presudan problem, već to što nema kvalitetnih i kompetentnih ljudi, koji bi taj posao uradili kako treba. Poljoprivrednici su na plantaže počeli da dovode strane radnike, ali naravno da bi radije izabrali domaćeg. Žalbi je sve više, i pitanje je kako ovo može da se reši. Ugostitelji dolaze u situaciju da rupe na tržištu popunjavaju strancima. To se pokazuje kao mač sa dve oštrice, jer nema efikasnog sistema koji bi zahtevao da uslov za dobijanje posla bude poznavanje srpskog jezika. A, jezička barijera mnogo može odmoći - kaže nam odličan poznavalac stanja na tržištu rada Miloš Turinski. A koliko je teško pronaći domaćeg stručnjaka za posao, svedoči i primer privrednika iz Gadžinog Hana.

Iako u svojoj firmi za proizvodnju komunalne opreme ima stalno otvorene konkurse za zapošljavanje proizvodnih radnika, poput bravara, zavarivača, metalostrugara i autoelektričara, on srpske radnike ne uspeva da pronađe. Zbog toga je poslednjih nedelja zaposlio 13 ljudi iz Indije. Prethodno je priliku dao dvojici Senegalaca i trojici radnika sa Filipina. Ovaj vlasnik preduzeća obezbeđuje besplatan smeštaj i jedan besplatan kuvani obrok dnevno, tokom celog meseca.

U ovoj kompaniji početna plata iznosi 80.000 dinara, dok u zavisnosti od učinka radnici mogu zaraditi i 100.000 više. Plata inženjera ide i do 200.000 dinara. Prema podacima iz Migracionog profila Republike Srbije za 2025. godinu, na kraju 2024. bilo je 49.147 stranaca koji su boravili u Srbiji po osnovu zapošljavanja, a na kraju 2025. godine 64.672. To je rast od više od 15.500 ljudi za godinu dana. Najviše je bilo državljana Rusije - 35,5 odsto, potom iz Kine -19,1 odsto, iz Indije ih je 10,7 odsto, Turske 9,1 odsto, dok je državljana ih Nepala 4,2 odsto.

Pomoć kuvarima U OKO 40 ugostiteljskih objekata samo u Novom Sadu pomoćne poslove u kuhinjama obavljaju upravo strani državljani. U pojedinim lokalima čak čine stalnu postavu, koja pomaže glavnom kuvaru. I nisu stranci ispomoć samo na severu zemlje. Dostavljači iz Azije krstare ulicama većih gradova, raznoseći hranu na biciklama ili mopedima, a u prestonici državljani Bangladeša prevoze putnike u gradskim autobusima. Zbog nedostatka radne snage i na građevinskim skelama u Srbiji sve se češće mogu videti stranci iz Indije ili Turske.