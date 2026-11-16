RUSKI DIPLOMATA: Evropa više ne govori o pobedi Ukrajine, već o tome da joj ne dozvoli poraz
STAV evropskih zemalja u vezi sa ukrajinskim sukobom postepeno se menja i trenutno se nalazi između faze poricanja i faze donošenja odluka, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski u razgovoru za TASS.
Prema njegovim rečima, ako se osvrnemo na prethodni period, ne može se poreći da je stav Evrope prema Ukrajini pretrpeo promene tokom proteklih godina.
- Faza poricanja je sada završena, a na redu je faza donošenja odluka - istakao je.
Poljanski je naglasio da su te promene posebno uočljive u OEBS-u.
- Ako se ranije govorilo o tome da treba učiniti sve kako bi Ukrajina pobedila, a zatim se zaklinjalo da će joj se pružati podrška koliko god bude potrebno kako bi se obezbedila snažna pregovaračka pozicija, sada je reč o tome da se Ukrajini ne dozvoli da izgubi - objasnio je stalni predstavnik Rusije.
Istovremeno je napomenuo da se javni diskurs o Ukrajini u Evropi menja veoma sporo.
Poljanski je skrenuo pažnju na to da su evropske zemlje izgubile svoju autonomiju u javnoj diplomatiji, budući da slede zajedničku liniju koju određuje rukovodstvo Evropske unije u Briselu.
Prema njegovim rečima, iako pojedine evropske diplomate možda razgovaraju o određenim pitanjima sa ruskom stranom u četiri oka, iznoseći stavove koji se razlikuju od zvanične linije Brisela, tokom zajedničkih sastanaka one se strogo drže usaglašenog stava.
- Čim se okupe – u prisustvu 'pastira iz EU' – oni ni u jednom trenutku ne odstupaju od te linije. Drugim rečima, međusobno raspodeljuju uloge. I to je to. Tu se završava diplomatija pojedinačnih evropskih zemalja - podvukao je Poljanski.
Objasnio je da evropske delegacije održavaju koordinacione sastanke kako bi se dogovorile o temama o kojima će biti reči, kao i da bi raspodelile uloge između predstavnika Evropske unije i pojedinačnih država. Po pravilu, prvo se iznosi zajednički stav EU, nakon čega slede nacionalni komentari nekoliko zemalja, koji dopunjuju taj zajednički stav.
Istovremeno, Poljanski je napomenuo da ruska delegacija nastavlja da održava neformalne kontakte sa evropskim kolegama, uprkos tome što su, de fakto, zamrznuti gotovo svi tradicionalni kanali komunikacije između Moskve i evropskih prestonica.
(RT Balkan)
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