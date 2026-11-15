Ekonomija

AMERIKA GUBI SAVEZNIKE: Brazil traži nove partnere

Novosti online

15. 11. 2026. u 20:02

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BRAZIL je počeo da traži nove trgovinske partnere nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele carine.

АМЕРИКА ГУБИ САВЕЗНИКЕ: Бразил тражи нове партнере

Foto: Profimedia/MICHAEL KAPPELER

To je objavio predsednik Lula da Silva na brifingu u Manili.

Prema njegovim rečima, kako pišu RIA Novosti, udeo SAD u spoljnoj trgovini Brazila pao je na 9,2%, dok je trgovinski promet sa Kinom porastao za skoro 20%, a sa Indonezijom za 15%.

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