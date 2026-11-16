"SRAM VAS BILO, 'OSLOBOĐENI' RTS": Ana Brnabić oštro reagovala povodom priloga u Dnevniku 2

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora SNS-a i v.d. predsednika Republike Ana Brnabić oštro je reagovala na mreži Iks povodom priloga kojim je otvoren Dnevnik 2 na Radio-televiziji Srbije.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

- Sram vas bilo, "oslobođeni" RTS! Oslobođeni - ali svake odgovornosti za izgovorenu reč. Kakve su ovo laži kojima počinju centralne vesti na javnom servisu?! Odvratno, ogavno, opasno. Da li su vam ovo plenumski komesari naredili kao pripremu narativa za hapšenje Aleksandra Vučića? Pripremao građanski rat ako izgubi izbore? Ne, bedni beskičmenjaci koji ovo radite. Aleksandar Vučić je dve godine štitio Srbiju, upravo da ne bi došlo do građanskog rata koji su mediji potput današnjeg RTS svim silama (lažima) pokušavali da izazovu. I jedini je rekao da će priznati rezultate izbora i čestitati pobedniku. I tako je uradio. Za razliku od Studentske liste, koja nikada nije rekla da će priznati rezultate izbora, ukoliko izgube. A da su izgubili, tada bi po svoj prilici, krenuli u građanske sukobe, jer su se za to pripremali, a ne za pobedu. Ja sam bila sa Aleksandrom Vučićem u centrali naše stranke od 19h. Nikakav poziv nije dobio, niti je ikada dozvoljavao da mu stranci pozivima određuju kako će da vodi Srbiju. Uostalom, to je jedan od razloga zašto su morali da ulože toliko svega - novca, logistike, obaveštajnog rada - da ga sklone. RTS - Radio-televizija sramote - objavila je na mreži X Ana Brnabić.

Sram vas bilo, "oslobođeni" RTS! Oslobođeni - ali svake odgovornosti za izgovorenu reč. Kakve su ovo laži kojima počinju centralne vesti na javnom servisu?! Odvratno, ogavno, opasno. Da li su vam ovo plenumski komesari naredili kao pripremu narativa za hapšenje Aleksandra Vučića @avucic? Pripremao građanski rat ako izgubi izbore? Ne, bedni beskičmenjaci koji ovo radite. Aleksandar Vučić je dve godine štitio Srbiju, upravo da ne bi došlo do građanskog rata koji su mediji potput današnjeg RTS svim silama (lažima) pokušavali da izazovu. I jedini je rekao da će priznati rezultate izbora i čestitati pobedniku. I tako je uradio. Za razliku od Studentske liste, koja nikada nije rekla da će priznati rezultate izbora, ukoliko izgube. A da su izgubili, tada bi po svoj prilici, krenuli u građanske sukobe, jer su se za to pripremali, a ne za pobedu. Ja sam bila sa Aleksandrom Vučićem u centrali naše stranke od 19h. Nikakav poziv nije dobio, niti je ikada dozvoljavao da mu stranci pozivima određuju kako će da vodi Srbiju. Uostalom, to je jedan od razloga zašto su morali da ulože toliko svega - novca, logistike, obaveštajnog rada - da ga sklone. RTS - Radio-televizija sramote. — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 16, 2026