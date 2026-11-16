CENA ŽIVE VAGE SKAČE PRED SLAVE: Cene žive vage prasadi i jagnjadi u čačanskom kraju

SA početkom jesenje i zimske sezone slava, na stočnim pijacama i u domaćinstvima širom Srbije zabeležen je primetan skok cena stoke, pa se tako cena prasadi žive vage u Čačku trenutno kreće od 400 do 430 dinara po kilogramu, u ostalim krajevima prasad prodaju po prosečnoj ceni od oko 400 dinara, dok su jagnjad u pojedinim mestima dostigla cenu i od 580 dinara po kilogramu.

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Potražnja za pečenjem naglo raste, a stočari očekuju najveći promet uoči predstojećih praznika i slava. Među vrednim domaćinima koji spremno dočekuju ovaj period je i Zoran Pajović iz čačanskog sela Mršinci, u čijem se domaćinstvu svinje uzgajaju tokom cele godine. On ističe da je cena žive vage prasadi donedavno bila znatno niža i iznosila oko 300 dinara, ali su kretanja na tržištu i predstojeća praznična trpeza učinili svoje.

- Bili su 300 dinara doskoro, a sada je cena skočila za nekih stotinak dinara. Za slavsku trpezu kupci najčešće biraju prasiće težine između 25 i 35 kilograma, pri čemu je neki zlatni prosek oko 30 kilograma - kazao je Zoran. Pored prasadi, porodica Pajović se uspešno bavi i uzgojem tovljenika koji dostižu težinu od oko 150 kilograma.

Njihova trenutna cena na tržištu je oko 250 dinara po kilogramu, a domaćin se nada da bi u narednom periodu mogla dostići i 300 dinara.

- Sve zavisi od stanja na tržištu. Kada je cena prasadi loša i nema potražnje, mi ih ostavimo za tov i onda idemo na tovljenike - rekao je ovaj domaćin. Slična situacija vlada i u stočarskim gazdinstvima koja se bave uzgojem ovaca. Kako navodi Milojko Jolović, proizvođač iz okoline Čačka, interesovanje kupaca za jagnjad uvek naglo skoči pred slave, ali se pravi udar na tržištu i najveća potražnja redovno beleže u periodu oko novogodišnjih i božićnih praznika, kada ljudi masovno traže dobro jagnje za pečenje.

- Narod se priprema mesecima unapred. Slave kreću, a pravi špic i navala na jagnjetinu tradicionalno nam tek predstoje nakon Nove godine, za Božić i praznike koji prate taj period. Tada se traži grlo više, a visoka cena žive vage, koja sada u našem kraju dostiže 450 dinara, opravdana je velikim troškovima uzgoja i hrane. Čujem da se u Pirotu i Nišu jagnjad prodaju i za 600 dinara - kazao nam je Jolović.

U marketu do 750 dinara POTROŠAČI koji ne planiraju da peku celo prase, svinjetinu mogu da pazare u trgovinskim lancima. Trenutno kilogram ovog svežeg mesa u marketima se prodaje od 650 do 750 dinara. Svinjski but košta od 550 do 800 dinara, svinjski file kreće se od 950 do 1.150 dinara za kilogram, dok se svinjska kolenica može pazariti po ceni od 590 dinara.