Politika

PRIŠTINA POBESNELA ZBOG SRPSKE PESME U BRISELU: Na Forumu o proširenju EU odsvirana numera "Oj Kosovo, Kosovo", reakcije se samo nižu (VIDEO)

Д.К.

16. 11. 2026. u 09:48

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FORUM o proširenju EU otvoren je juče u Briselu govorom evropske komesarke za proširenje Marte Kos, a posebnu pažnju zemalja sa Balkana privukla je interpretacija tradicionalne srpske pesme „Oj Kosovo, Kosovo“, što je uzburkalo javnost u Prištini i Albaniji.

ПРИШТИНА ПОБЕСНЕЛА ЗБОГ СРПСКЕ ПЕСМЕ У БРИСЕЛУ: На Форуму о проширењу ЕУ одсвирана нумера Ој Косово, Косово, реакције се само нижу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/iks/@Alb_Patriot

Agron Bajrami, ambasador tzv. Kosova u Belgiji, napisao je na mreži Iks da je izvedba tradicionalne srpske pesme na događaju ovog tipa „neprihvatljiva“.

- Na otvaranju Foruma o proširenju EU u Briselu, koji je organizovala Evropska komisija pod vođstvom komesarke Marte Kos, izvedena je srpska nacionalistička pesma 'Oj Kosovo, Kosovo'. Ovo nije kulturna razmena. Pesma iznosi eksplicitne političke pretenzije na teritoriju Republike Kosovo. Njeno uključivanje u zvanični događaj Evropske komisije posvećen proširenju, jedinstvu i dobrosusedskim odnosima je neprihvatljivo. Republika Kosovo očekuje hitno pojašnjenje od Evropske komisije i komesarke Kos o tome kako je ovaj repertoar odabran i odobren. Evropske vrednosti, dobrosusedski odnosi i kredibilitet proširenja EU ne mogu se pomiriti sa pružanjem platforme za iredentističke pretenzije prema zemlji koja teži članstvu u EU - napisao je Bajrami.

Izvođenje tradicionalne srpske pesme „Oj Kosovo, Kosovo“ na koncertu povodom otvaranja EU foruma u Briselu izazvalo je reakciju i glavnog prištinskog pregovarača sa EU Jetona Zuljfaja koji je rekao da je to „neprihvatljivo i skandalozno“.

Izvestilac Evropskog parlamenta za tzv. Kosovo Riho Teras ocenio je da izvođenje srpske pesme „Oj Kosovo, Kosovo“ na događaju EU posvećenom proširenju predstavlja ili namernu provokaciju ili posledicu potpunog neznanja i dodao da Komisija i komesarka Marta Kos duguju Prištini objašnjenje.

Teras je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je izvođenje te pesme na događaju EU „izuzetno nesmotren i neukusan propust“.

Albanci su na društvenim mrežama srpsku pesmu nazvali „ekstremističkom“.

- Srpska ekstremistička pesma o Kosovu izvedena je tokom otvaranja Foruma o proširenju EU u Briselu - napisao je korisnik mreže Iks i podelio snimak.

 

Mladi iz Srbije bili deo muzičkog programa

Inače, muzički program bio je sačinjen od sastava iz Slovenije „Kopabanda“ i Orkestra mladih Zapadnog Balkana, među kojima su predstavnici iz Albanije, Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i sa Kosova i Metohije.

Centralni deo Foruma biće održan u danas na temu „Šira Evropa - jača Evropa“, na kome će govoriti Marta Kos koja je domaćin Foruma, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Među govornicima biće i predstavnik Studentske liste. Na skup dolaze moldavska predsednica Maja Sandu, premijer Ukrajine Sergej Korecki, premijer Albanije Edi Rama, premijer Crne Gore Milojko Spajić i premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski.

Forum okuplja predstavnike EU i zemalja kandidata, iz različitih sfera, poput političkih lidera, predstavnika civilnog društva, preduzetnika, umetnika, mladih i političkih eksperata.

Cilj ovogodišnjeg Foruma je da se pozabavi perspektivom proširenja EU u kontekstu geopolitičkih izazova i tektonskih promena i da podstakne sve uključene aktere da nastave sa procesom.

(Sputnjik)

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