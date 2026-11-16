PRIŠTINA POBESNELA ZBOG SRPSKE PESME U BRISELU: Na Forumu o proširenju EU odsvirana numera "Oj Kosovo, Kosovo", reakcije se samo nižu (VIDEO)

FORUM o proširenju EU otvoren je juče u Briselu govorom evropske komesarke za proširenje Marte Kos, a posebnu pažnju zemalja sa Balkana privukla je interpretacija tradicionalne srpske pesme „Oj Kosovo, Kosovo“, što je uzburkalo javnost u Prištini i Albaniji.

Foto: Printskrin/iks/@Alb_Patriot

Agron Bajrami, ambasador tzv. Kosova u Belgiji, napisao je na mreži Iks da je izvedba tradicionalne srpske pesme na događaju ovog tipa „neprihvatljiva“.

- Na otvaranju Foruma o proširenju EU u Briselu, koji je organizovala Evropska komisija pod vođstvom komesarke Marte Kos, izvedena je srpska nacionalistička pesma 'Oj Kosovo, Kosovo'. Ovo nije kulturna razmena. Pesma iznosi eksplicitne političke pretenzije na teritoriju Republike Kosovo. Njeno uključivanje u zvanični događaj Evropske komisije posvećen proširenju, jedinstvu i dobrosusedskim odnosima je neprihvatljivo. Republika Kosovo očekuje hitno pojašnjenje od Evropske komisije i komesarke Kos o tome kako je ovaj repertoar odabran i odobren. Evropske vrednosti, dobrosusedski odnosi i kredibilitet proširenja EU ne mogu se pomiriti sa pružanjem platforme za iredentističke pretenzije prema zemlji koja teži članstvu u EU - napisao je Bajrami.

🇪🇺🇽🇰Scandal at the EU Enlargement Forum in Brussels: the Serbian nationalist song “Oj Kosovo, Kosovo” was performed at the opening concert under Commissioner Marta Kos. Kosovo officials are demanding an explanation as to how this was allowed at an event dedicated to good-neighbourly relations, viewing it as a territorial claim against an EU-aspiring country. @MartaKosEU @EU_Commission @eu_enlargement_ must issue a public apology and explain the repertoire selection. European values cannot platform irredentism. https://t.co/EENHw1ARCv — ALB Patriot 🇦🇱 (@Alb_Patriot) November 16, 2026

Izvođenje tradicionalne srpske pesme „Oj Kosovo, Kosovo“ na koncertu povodom otvaranja EU foruma u Briselu izazvalo je reakciju i glavnog prištinskog pregovarača sa EU Jetona Zuljfaja koji je rekao da je to „neprihvatljivo i skandalozno“.

Izvestilac Evropskog parlamenta za tzv. Kosovo Riho Teras ocenio je da izvođenje srpske pesme „Oj Kosovo, Kosovo“ na događaju EU posvećenom proširenju predstavlja ili namernu provokaciju ili posledicu potpunog neznanja i dodao da Komisija i komesarka Marta Kos duguju Prištini objašnjenje.

A Serbian extremist song about Kosovo has been performed during the opening night of the EU Enlargement Forum in Brussels. The event is organized by the European Commission under the leadership of Enlargement Commissioner Marta Kos. https://t.co/HzXQHzopDP — Admirim (@admirim) November 15, 2026

Teras je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je izvođenje te pesme na događaju EU „izuzetno nesmotren i neukusan propust“.

Albanci su na društvenim mrežama srpsku pesmu nazvali „ekstremističkom“.

- Srpska ekstremistička pesma o Kosovu izvedena je tokom otvaranja Foruma o proširenju EU u Briselu - napisao je korisnik mreže Iks i podelio snimak.

SERBIAN NATIONALISM ON THE EU STAGE: STABILITOCRACY AT KOSOVO’S EXPENSE! The performance of the Serbian nationalist song “Oj Kosovo, Kosovo” at the opening of the EU Enlargement Forum in Brussels goes far beyond a cultural scandal. It raises serious political and security concerns that directly affect the European Union’s credibility and its approach towards Kosovo and Serbia. Written and released in 1989, amid a wave of Serbian nationalist-chauvinist mobilisation, the song contains explicit territorial claims over Kosovo. It is precisely this kind of historical and political narrative that has been used to justify Serbia’s genocidal policies against Kosovo. How can the European Union, which funds programmes to combat discrimination and hate speech, while promoting tolerance and regional reconciliation, allow such a narrative to be promoted at one of its own official events? Indeed, the EU also finances specific projects in Kosovo aimed at combating discrimination and hatred. The contradiction is even more striking given that this occurred at the Enlargement Forum, where the region’s European future is being discussed, while Kosovo has no governmental representation listed in the high-level programme. This incident cannot be viewed in isolation from the EU’s longstanding policy of stabilitocracy towards Vučić’s Serbia, which has prioritised short-term stability over confronting Belgrade’s destabilising policies. The message conveyed by such a performance in the heart of Brussels is deeply troubling: Serbian territorial claims are being given a platform even at European events, while politically accommodating Serbia continues to be treated as an instrument for preserving regional stability. This approach carries real security costs. Tolerating territorial narratives creates the conditions for their normalisation, undermines reconciliation efforts and risks turning EU enlargement into a mechanism for accommodating Belgrade’s political demands, rather than a process governed by rules and equal obligations. Moreover, the EU itself mediates the 2023 Agreement, which includes respect for territorial integrity, equality and good-neighbourly relations. These principles cannot be demanded at the negotiating table while messages that contradict them are given a platform at European Commission events. European Commissioner Marta Kos must publicly distance herself from this performance, apologise for allowing the song to be performed at a European Commission event, and explain who authorised such a repertoire. The European Union must make clear whether enlargement remains a process grounded in the rule of law, security and respect for territorial integrity, or whether the logic of stabilitocracy continues to shape its relations with Serbia, undermining the credibility of EU policy towards Kosovo. Reconciliation that tolerates territorial claims does not build lasting peace; it creates the conditions for future crises. @MartaKosEU @EUenlargement @EU_Commission @vonderleyen #Kosova #EUEnlargement #WesternBalkans #Stabilitocracy #Serbia #TerritorialIntegrity #EU #Nationalism #Brussels #RuleOfLaw #Reconciliation #EUCredibility #HybridThreats — Gurakuç Kuçi (@gurakuqkuqi) November 16, 2026

Mladi iz Srbije bili deo muzičkog programa

Inače, muzički program bio je sačinjen od sastava iz Slovenije „Kopabanda“ i Orkestra mladih Zapadnog Balkana, među kojima su predstavnici iz Albanije, Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i sa Kosova i Metohije.

Centralni deo Foruma biće održan u danas na temu „Šira Evropa - jača Evropa“, na kome će govoriti Marta Kos koja je domaćin Foruma, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Među govornicima biće i predstavnik Studentske liste. Na skup dolaze moldavska predsednica Maja Sandu, premijer Ukrajine Sergej Korecki, premijer Albanije Edi Rama, premijer Crne Gore Milojko Spajić i premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski.

Forum okuplja predstavnike EU i zemalja kandidata, iz različitih sfera, poput političkih lidera, predstavnika civilnog društva, preduzetnika, umetnika, mladih i političkih eksperata.

Cilj ovogodišnjeg Foruma je da se pozabavi perspektivom proširenja EU u kontekstu geopolitičkih izazova i tektonskih promena i da podstakne sve uključene aktere da nastave sa procesom.

(Sputnjik)

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