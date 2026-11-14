NBS UVODI NOVA PRAVILA ZA MENJAČNICE: Nova odluka na snazi do 15. januara 2027, evo šta znači za građane koji kupuju evre

NARODNA banka Srbije donela je novu odluku kojom se privremeno menjaju uslovi i način obavljanja menjačkih poslova u Srbiji.

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Prema odluci Izvršnog odbora NBS, objavljenoj u "Službenom glasniku Republike Srbije“, uvode se posebni rokovi za prodaju efektivnog stranog novca bankama, kao i nova obaveza u vezi sa prodajom dela otkupljenih deviza.

Ova pravila primenjivaće se do 15. januara 2027. godine.

Izmenama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova precizirani su rokovi u kojima ovlašćeni menjači i javni poštanski operator mogu da prodaju bankama efektivni strani novac koji su prethodno kupili od njih.

Istovremeno, uvedeno je posebno pravilo koje se odnosi na najmanji iznos neto otkupljene efektive koji menjači moraju da prodaju bankama.

Menjačnicama rok od 30 dana, u određenim slučajevima i 60 dana

Prema novoj odluci, javni poštanski operator i ovlašćeni menjači mogu da prodaju banci efektivni strani novac u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana kada su taj novac kupili od banke.

Međutim, predviđen je i izuzetak.

Ukoliko je menjačnica tokom prethodnih 14 dana ostvarila ukupnu prodaju efektivnog stranog novca građanima koja je najmanje 10 odsto veća od ukupnog otkupa deviza od građana, rok za prodaju efektive banci može biti produžen na najviše 60 dana.

Da bi koristili ovu mogućnost, ovlašćeni menjači i javni poštanski operator moraju prilikom kupovine efektive da dostave odgovarajuću izjavu banci i Narodnoj banci Srbije.

Na ovaj način, menjačima koji beleže povećanu prodaju stranog novca građanima omogućava se duži rok za prodaju prethodno kupljene efektive banci.

Foto: Z. Jovanović

Nova obaveza: Najmanje 50 odsto neto otkupa mora da se proda banci

Druga važna izmena odnosi se na obavezu prodaje otkupljenog efektivnog stranog novca bankama.

Prema novim pravilima, ovlašćeni menjači i javni poštanski operator dužni su da banci prodaju efektivu u iznosu od najmanje 50 odsto ukupnog neto otkupa ostvarenog tokom te nedelje.

To znači da se nova obaveza odnosi na neto otkup efektive, odnosno na razliku između otkupljenog i prodatog efektivnog stranog novca, kada je otkup veći od prodaje.

Ova mera takođe ima privremeni karakter i primenjivaće se do 15. januara 2027. godine.

Šta nova pravila znače za građane?

Nova odluka NBS prvenstveno uređuje poslovanje ovlašćenih menjača, javnog poštanskog operatora i banaka.

Njome se ne uvode nova ograničenja za građane prilikom kupovine ili prodaje evra i drugih stranih valuta u menjačnicama.

Izmene se odnose na rokove i obaveze u prometu efektivnog stranog novca između menjača i banaka, a ne na pravo građana da kupuju ili prodaju devize.

Odluka važi do 15. januara 2027. godine

Kako je navedeno u dokumentu, nova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije“.

Posebna pravila o rokovima prodaje efektive bankama i obavezi prodaje najmanje 50 odsto nedeljnog neto otkupa primenjivaće se do 15. januara 2027. godine.

Odluka je doneta na osnovu Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o Narodnoj banci Srbije.

(Blic Biznis)

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