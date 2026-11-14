OSTAVKA DŽENSENA HUANGA USRED BORBE ZA ČIPOVE: Kome u Vašingtonu odgovara odlazak šefa Nvidije

DžENSEN Huang godinama je upozoravao Vašington da će zabrana prodaje američkih čipova Kini pomoći upravo kompanijama koje SAD žele da zaustave. Njegova ostavka, objavljena 12. novembra, nekoliko dana uoči susreta Donalda Trampa i Si Đinpinga u Šenženu, daje zagovornicima strožih ograničenja priliku da pojačaju pritisak. Ko je imao interes da Huang ode i šta se za sada zna o okolnostima njegovog odlaska?

Foto: Veštačka inteligencija

Suosnivač Nvidije napustio je mesto izvršnog direktora i upravni odbor posle medijskih izveštaja o vanbračnim vezama, među kojima je i veza sa Alis Huang, bivšom direktorkom singapurskog „Megaspida“, klijenta Nvidije. Prema pisanju „Njujork tajmsa“, na koje se poziva Asošijeted pres, američki obaveštajni izvori sumnjali su da je radila za Peking. Kineske vlasti su to odbacile. Rojters je 14. novembra, pozivajući se na internu prepisku i dva upućena izvora, objavio da je Huang doveo u zabludu deo rukovodstva Nvidije o prirodi te veze. Upravni odbor je još pre ostavke pokrenuo nezavisnu istragu.

Ko dobija prostor u Vašingtonu

Najneposredniju političku korist mogli bi da imaju zagovornici strože kontrole izvoza u Kongresu. Republikanci Brajan Mast, Džon Mulenar i Erik Kroford zatražili su od Huanga razgovor iza zatvorenih vrata još pre ostavke. U pismu upućenom pravnom direktoru Nvidije 12. novembra tražili su odgovore i o sumnjama u krijumčarenje čipova, njihovoj vojnoj primeni i navodnom uticaju kompanije na američku izvoznu politiku.

RT je otvorio i pitanje interesa američkih kompanija koje razvijaju AI modele. Novinar Li Fang ukazao je da je Huang podržavao jeftinije kineske modele otvorenog koda, koji predstavljaju konkurenciju američkim kompanijama. Za njih bi odlazak uticajnog zagovornika takvih modela mogao da bude povoljan. Fang je učešće rivala u Huangovom odlasku izneo kao pretpostavku. Američki komentari o tome ko dobija njegovim odlaskom za sada govore više o sukobu interesa u industriji nego o tome ko je uticao na odluku odbora.

Šta je Vašington znao pre ostavke

Prema portalu „Aksios“, ministar trgovine Hauard Latnik dobio je poverljivo upozorenje o Huangovoj vezi još u maju, pre Trampove posete Kini. Isti portal objavio je da je ministar finansija Skot Besent kasnije tražio od Latnika da objasni zašto „Megaspid“ nije stavljen na američku listu za ograničenje izvoza. Ministarstvo trgovine negiralo je da se taj razgovor dogodio. U maju je, prema Rojtersu, Vašington odobrio prodaju Nvidijinih procesora H200 za oko deset kineskih kompanija. U trenutku objavljivanja tog izveštaja isporuke još nisu počele.

Posebno je pitanje kako je slučaj dospeo u javnost. Kako prenosi RT, novinar „Njujork tajmsa“ Trip Mikl rekao je u podkastu „Dejli“ da je istraživanje „Megaspida“ počelo posle dojave kontakta iz tehnološke industrije. Njegov identitet i motiv nisu objavljeni. Ako su američki zvaničnici zaista bili upozoreni još u maju, za nadzor Kongresa važnije je šta su uradili u mesecima između tog upozorenja i ostavke.

Šta je utvrdio Singapur

Singapurska policija i carina počele su u februaru 2025. da ispituju sumnje u netačne deklaracije o serverima koji su preko Singapura isporučeni u Maleziju. Alis Huang je u junu ispitana i privremeno joj je oduzet pasoš. U februaru 2026. policija je zaključila da nema dovoljno dokaza da je počinila prekršaje u vezi sa deklaracijama. Dobila je upozorenje jer je, prema oceni policije, svesno dala netačne podatke o svojoj ulozi u firmi, a ponovni ulazak u zemlju joj je zabranjen. Singapursko ministarstvo unutrašnjih poslova izričito je navelo da je predmet njihove istrage bila trgovina serverima i da Alis Huang u Singapuru nije bila pod istragom zbog špijunaže. Istraga o „Megaspidu“ i dalje traje.

Može li zabrana da ojača kineske rivale

Vašington ograničava izvoz naprednih procesora zbog rizika da oni unaprede kineske vojne i obaveštajne kapacitete. Koliko je teško sprovesti tu politiku pokazuju nabavke koje je pregledao Rojters. Kineski univerzitet sa tesnim vezama sa vojskom kupio je procesore H200 iako se nalazi na američkoj crnoj listi. Huang je ukazivao na drugi rizik. Kad se Nvidia povuče, „Huavej“ i drugi kineski proizvođači dobijaju kupce, a sa njima i više programera koji razvijaju softver za domaće čipove. U avgustovskom izveštaju američkoj Komisiji za hartije od vrednosti Nvidia je navela da je praktično isključena sa kineskog tržišta procesora za centre podataka.

Dugogodišnja finansijska direktorka Kolet Kres privremeno vodi Nvidiju, dok upravni odbor razmatra kandidate iz kompanije i van nje. Prvi politički test za trajnog naslednika biće hoće li u Vašingtonu nastaviti da brani prodaju dela naprednih čipova Kini. Od te odluke zavisi i koliko će se u raspravi čuti Huangovo upozorenje da bi SAD, pokušavajući da Kini uspore razvoj veštačke inteligencije, mogle da joj ubrzaju osamostaljivanje.