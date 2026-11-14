Ekonomija

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE KOJI NISU PODIGLI 6.000 DINARA: Evo do kada važi rok za isplatu novca

Ana Đokić

14. 11. 2026. u 09:21

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BANKA Poštanska štedionica suočava se sa poteškoćama u obezbeđivanju gotovine, a predsednik Izvršnog odbora banke Bojan Kekić očekuje da problemi budu rešeni do kraja novembra.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ КОЈИ НИСУ ПОДИГЛИ 6.000 ДИНАРА: Ево до када важи рок за исплату новца

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U međuvremenu, građani koji još nisu podigli jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara ne treba da brinu da su ostali bez tog novca - rok za preuzimanje zavisi od načina na koji su ostvarili pravo na isplatu.

Novac od 6.000 dinara i dalje je dostupan

Građani koji su se za pomoć prijavili preko portala Uprave za trezor imaju godinu dana od uplate da podignu novac, odnosno rok im ističe 1. septembra 2027. godine.

Za građane koji su pravo ostvarili preko Akcionarskog fonda ne postoji vremensko ograničenje za podizanje novca. Penzionerima i korisnicima socijalne pomoći sredstva su uplaćivana automatski, bez posebne prijave.

Građani koji nisu sigurni gde im je novac uplaćen mogu da provere status na portalu Uprave za trezor.

Kekić očekuje normalizaciju do kraja novembra

Kekić je 13. novembra za RTS rekao da banka ima poteškoće sa obezbeđivanjem fizičke gotovine, ali da problem nije u elektronskim plaćanjima.

Naveo je da je Pošti Srbije obezbeđeno 1,3 milijarde dinara, ali da su potrebe veće, kao i da je prioritet snabdevanje bankomata i poštanskih šaltera.

Prema njegovim očekivanjima, banka bi do kraja novembra trebalo da dostigne potpunu likvidnost. Ipak, za sada nema potvrde da su zbog problema sa gotovinom promenjeni rokovi za podizanje državne pomoći od 6.000 dinara.

(RTS)

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