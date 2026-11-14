VOJSKA ONESPOSOBILA EKSPLOZIV U DABLINU: Bomba otkrivena pored mesta gde su večerali svetski lideri - tu su bili Makron, Bernam i Karni

STRUČNjACI irske vojske za eksplozive uklonili su u petak improvizovanu eksplozivnu napravu u jednoj poslovnoj zgradi u centru Dablina, u blizini mesta gde je dan ranije, tokom dvodnevnog samita Evropske unije, priređena večera za svetske lidere.

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Irska policija je saopštila da je juče dobila dojavu o sumnjivoj napravi u zgradi na trgu Merion skver, preneo je Rojters.

Lideri zemalja Evropske političke zajednice, koja obuhvata države članice Evropske unije, kao i one koje to nisu, okupili su se u četvrtak na večeri na drugoj strani istog trga, u Nacionalnoj galeriji Irske.

Kako je saopšteno iz policije, na lice mesta pozvan je tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava (EOD) pri odbrambenim snagama, koji je onesposobio napravu. U saopštenju se dodaje da je istraga o incidentu u toku.

Večeri u Nacionalnoj galeriji Irske prisustvovali su, između ostalih, francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Endi Bernam i kanadski premijer Mark Karni.

Oko lokacije gde je održana večera bio je postavljen bezbednosni kordon, a putevi u blizini Merion skvera bili su zatvoreni za saobraćaj.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe je prisustvovao samitu, ali ne i večeri, jer se u predgrađu Dablina sastao sa izaslanicima američkog predsednika, Džaredom Kušnerom i Stivom Vitkofom.

Irska policija je navela da je ovaj dvodnevni skup predstavljao najveću bezbednosnu operaciju koju su ikada sproveli. Samit, koji je juče nastavljen neformalnim sastankom lidera EU, održan je na drugoj lokaciji, udaljenoj 1,5 kilometara od mesta gde je pronađena eksplozivna naprava, preneo je Rojters.

(Tanjug)