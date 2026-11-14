OGLASILA SE BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA: Isplaćeni svi zakazani klijenti Alta banke, poslednji deponent uslužen pred ponoć
BANKA Poštanska štedionica je objavila da će danas biti nastavljena isplata klijenata Alta banke u stečaju u redovnom radnom vremenu ekspozitura, isključivo za klijente sa zakazanim terminima za subotu.
Banka je navela da je u petak, prvog dana isplate osiguranih depozita isplatila sve klijente koji su imali zakazan termin za taj dan, sredstvima koja je obezbedila Agencija za osiguranje depozita, kao i da je dolazak preko portala BPŠ do sada zakazalo 17.193 klijenta.
Usled otežanog početka rada, izazvanog tehničkim problemima u radu Microsoft servisa, radno vreme produženo je u svim ekspoziturama uključenim u isplatu, navela je BPŠ.
Takođe navode da su zaposleni ostali na raspolaganju klijentima do završetka posla, a poslednji klijent isplaćen je u 23.47 časova u specijalizovanoj ekspozituri banke. "Dolazak je preko portala do sada zakazalo 17.193 klijenta.
Apelujemo na sve deponente da pre dolaska zakažu termin na sajtu www.posted.co.rs i dođu u odabrano vreme i ekspozituru. Zakazivanje omogućava bolju organizaciju isplate, kraće čekanje i efikasniju uslugu za svakog klijenta", poručuju iz BPŠ i dodaju da su informacije o potrebnoj dokumentaciji dostupne su na sajtu banke.
Banka zahvaljuje klijentima na strpljenju i poverenju, kao i zaposlenima na izuzetnoj posvećenosti. "Naš prioritet ostaje isti - da svaki deponent dođe do svojih sredstava, uz sigurnu i pouzdanu podršku banke", navodi banka.
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