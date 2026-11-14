ODLAŽE PUŠTANJE U SAOBRAĆAJ BRZE PRUGE DO BUDIMPEŠTE: Softverska greška mora da bude ispravljena

POČETAK putničkog saobraćaja na brzoj pruzi Budimpešta–Beograd je odložen, a datum uspostavljanja saobraćaja još nije poznat. Kineski izvođač radova otklanja uočene softverske probleme u sistemu za upravljanje vozovima, a putnički vozovi moći će da saobraćaju tek nakon uspešno završenih testiranja i izdavanja neophodnih dozvola, saopštio je mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi.

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Na pruzi Budimpešta–Beograd prethodnih nedelja sprovedena su intenzivna ispitivanja, kakva do sada nisu zabeležena u istoriji mađarskih železnica, naveo je David Vitezi u objavi na Fejsbuku, a preneo RTS.

Kako je objasnio, reč je o prvoj pruzi u Mađarskoj na kojoj kineski proizvođač ugrađuje bezbednosne sisteme usklađene sa evropskim standardima, zbog čega je neophodno da se njihov rad posebno pažljivo proveri pre početka prevoza putnika.

Vitezi je naveo da je u proces testiranja, pored mađarskih železnica, uključena i nezavisna organizacija za osiguranje kvaliteta TÜV, na inicijativu bivšeg ministra Janoša Lazara.

Dodao je da je podržao tu odluku i da putnički saobraćaj neće biti uspostavljen dok nadležni organi, organizacija za kontrolu kvaliteta i sertifikaciono telo ne potvrde da bezbednosni sistemi ispravno funkcionišu i da nema grešaka koje bi mogle da ugroze putnike.

Tokom ispitivanja u prethodnih nekoliko nedelja otkriveni su manji softverski problemi koje je potrebno otkloniti.

Vitezi ističe da će testiranje biti ponovljeno i nakon najmanjih korekcija, a neophodne dozvole biće izdate tek kada nova ispitivanja budu završena bez grešaka. Zbog toga putnički vozovi za sada neće saobraćati na ovoj pruzi.

- Naš zadatak je da obezbedimo da putnički saobraćaj bude uspostavljen samo uz maksimalno poštovanje svih bezbednosnih protokola. Dodatno odlaganje njegovog početka pokazuje da sve nadležne organizacije ozbiljno pristupaju tom zadatku - naveo je Vitezi.

Vitezi je potvrdio i da putnički saobraćaj na pruzi Budimpešta–Beograd neće biti uveden u novi železnički red vožnje, koji stupa na snagu 13. decembra.

- Za sada, suprotno ranijim najavama srpskih i austrijskih železnica, koje su se zasnivale na informacijama mađarskih železnica nakon uspešno završenih prethodnih testiranja, putnički vozovi na pruzi Budimpešta–Beograd neće biti uvedeni u novi red vožnje, koji stupa na snagu 13. decembra - naveo je David Vitezi.

(RTS)

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