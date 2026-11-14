"MICROSOFT" PONOVO USPOSTAVIO RAD PLATFORMI: Kolaps trajao 24 sata, nastao zbog tehničkog problema

Microsoft je jutros objavio da su usluge na platformama Teams, Outlook, Copilot i drugim aplikacijama u potpunosti ponovo uspostavljene, čime je okončan globalni prekid rada koji je duže od 24 sata onemogućavao internet komunikaciju kompanijama i državnim institucijama širom sveta.

Foto: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

- Završili smo aktivnosti na otklanjanju osnovnog uzroka incidenta i ponovo uspostavili uslugu za preostale pogođene korisnike i regione - saopštila je kompanija.

Problemi su zahvatili Outlook, Microsoft Exchange Online i druge usluge povezane sa elektronskom poštom. Korisnici nisu mogli da šalju niti primaju poruke, pristupaju Microsoftovom AI alatu Copilot ili se priključuju unapred zakazanim sastancima putem platforme Teams.

Poteškoće su zabeležene i kod usluga za deljenje dokumenata, upravljanje poslovnim podacima i zaštitu elektronske pošte.

Posledice su se osetile širom sveta. U Sjedinjenim Američkim Državama pojedine gradske uprave pozvale su građane da ih kontaktiraju telefonom jer njihove internet usluge nisu funkcionisale.

Foto: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

U Velikoj Britaniji pojedini građani imali su poteškoće prilikom dobijanja lekarskih recepata, dok je nekoliko policijskih uprava pozvalo građane da krivična dela i druge incidente prijavljuju telefonom, umesto putem internet stranica.

U Hongkongu je prekid otežao rad zaposlenima u bankarskom sektoru, dok su državni službenici u Japanu morali da izrađuju papirne kopije dokumenata.

Pogođeni su bili i sudovi na Filipinima, pojedini železnički sistemi, kao i škole, sudovi i državne službe u Australiji.

Prema proceni američkog instituta Anderson Economic Group, prekid bi mogao da izazove gotovo sedam milijardi dolara ekonomskih gubitaka zbog smanjene produktivnosti.

Predsednik instituta Patrik Anderson procenjuje da je u četvrtak ozbiljne poslovne poremećaje pretrpelo do 26 miliona korisnika, dok je u petak taj broj dostigao 51 milion.

On je upozorio da je reč o početnoj proceni i da bi ukupna šteta mogla dodatno da poraste.

Microsoft je potvrdio da prekid nije bio posledica sajber-napada, već tehničkog problema povezanog sa promenama na mrežnoj infrastrukturi.

- Incident je izazvao problem tokom prethodne nadogradnje mrežnog kapaciteta, koji se ispoljio nakon nedavne promene na mreži - saopštila je kompanija.

(Telegraf.rs)

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