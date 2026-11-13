VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU: Omogućeno snabdevanje NIS-a sirovom naftom iz državnih rezervi
VLADA Republike Srbije u tehničkom mandatu saopštila je da su predstavnici kompanije NIS a.d. obavestili Ministarstvo rudarstva i energetike u tehničkom mandatu o problemima u prekidu redovnog snabdevanja sirovom naftom usled oštećenja na naftovodu JANAF-a.
Tom prilikom je u cilju nesmetanog rada Rafinerije Pančevo i redovnog snabdevanja tržišta Republike Srbije zatraženo korišćenje državnih rezervi.
Sagledavajući nastalu situaciju, a u cilju zaštite najvitalnijih državnih interesa države, Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu je donela odluku da se omogući snabdevanje NIS-a do 66.000 tona sirovom naftom iz državnih rezervi.
Odluka je doneta sa ciljem da se omogući kontinuitet u radu Rafinerije Pančevo i nesmetano snabdevanje tržišta kako građani ne bi osetili posledice oštećenja na ovom naftovodu, budući da snabdevanje preko JANAF-a nema alternativu i da Rafinerija Panečevo bez toga ne bi mogla da radi.
Građani nemaju razloga za brigu, niti ima potrebe za stvaranjem zaliha naftnih derivata.
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