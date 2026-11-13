UDAR NA HAKERE: SAD zaplenile više od 1,2 milijarde dolara ukradenih u hakerskom napadu na Bajnens

AMERIČKE vlasti dobile su sudsko odobrenje za zaplenu ili blokadu više od 1,2 milijarde dolara (oko 1,04 milijarde evra) u kriptovalutama ukradenim u hakerskom napadu na berzu digitalne imovine Bajnens.

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Američki Federalni istražni biro (FBI) optužuje severnokorejsku hakersku grupu poznatu kao TraderTraitor, preneo je CNBC.

Prema podacima američkog Ministarstva pravde, u napadu 29. oktobra ukradeno je više od šest milijardi dolara u digitalnoj imovini, dok je kompanija Bajnens procenila štetu na oko 6,3 milijarde dolara (5,46 milijardi evra).

Američke vlasti i partneri iz privatnog sektora do sada su zajednički zamrzli više od 2,7 milijardi dolara ukradenih sredstava.

Važno je da sudsko odobrenje za zaplenu više od 1,2 milijarde dolara predstavlja pravni korak u postupku oduzimanja imovine, a ne novu zaplenu dodatnih sredstava.

O konačnom vlasništvu nad zaplenjenom imovinom odlučivaće sud, nakon postupka u kojem će biti razmotreni eventualni legitimni zahtevi za povraćaj sredstava.

Istražitelji navode da hakeri i dalje pokušavaju da prebace ukradenu imovinu preko različitih kripto-platformi, takozvanih mostova za prenos digitalne imovine i servisa za prikrivanje transakcija, što otežava praćenje novca.

Bajnens je saopštio da je u potpunosti nadoknadio imovinu pogođenu napadom koristeći sopstvena sredstva i da korisnici neće snositi finansijske posledice.

Kompanija je objavila i novi izveštaj o rezervama, kojim potvrđuje pokriće korisničke imovine u odnosu jedan prema jedan.

Američke vlasti su istovremeno objavile da su razotkrile još jednu severnokorejsku operaciju, nazvanu FaceStealer, koja je tokom prethodnih 18 meseci dovela do krađe više od 400 miliona dolara (oko 346 miliona evra) u kriptovalutama.

U toj operaciji hakeri su preuzimali naloge na popularnim komunikacionim platformama, a zatim koristili snimljene video-materijale i snimke generisane veštačkom inteligencijom kako bi se predstavljali kao osobe od poverenja tokom video-poziva.

Žrtve su potom navodili da instaliraju zlonamerne programe koji su omogućavali krađu kriptovaluta i pristup njihovim uređajima.

FBI je u okviru istrage zaplenio više od 900 video-snimaka žrtava.

Američki zvaničnici više puta su optužili Severnu Koreju da krađama kriptovaluta i drugim sajber-kriminalnim aktivnostima obezbeđuje sredstva za finansiranje državnog aparata i zabranjenih programa naoružanja.

(Tanjug)

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