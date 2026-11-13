KRIZA DRMA SVE: Da li vam Microsoft duguje novac?

Majkrosoftov globalni prekid rada izazvao je velike probleme širom sveta, ostavljajući milione korisnika bez pristupa važnim servisima, uključujući Outlook, Teams, SharePoint i Copilot.

Foto: Profimedia/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Majkrosoftov masovni prekid rada softvera koji uništava produktivnost izgleda da se smanjuje od petka ujutru, ali to je samo početak procesa za preduzeća koja žele da vrate deo svog novca za Office 365.

Nekoliko važnih softverskih proizvoda za preduzeća, kao što su Outlook i Teams, bili su funkcionalno van mreže za mnoge korisnike u četvrtak i petak. Pošto je Office 365 usluga koju preduzeća moraju da plate, postavlja se pitanje: Da li ta preduzeća mogu da dobiju neki oblik nadoknade od Majkrosofta za izgubljeno vreme?

Prema korisnim resursima poput ovih objašnjenja sa Quartz- a i Office Watch-a, kratak odgovor je ne; Microsoft nikome ne duguje novac kao rezultat ovog prekida. Ali to ne znači da kompanija ne duguje nikakvu nadoknadu, jer nudi kredite (u suštini smanjenje na sledećem računu) u slučaju prekida.

Jedna važna stvar koju treba napomenuti: Morate zatražiti kredit. Majkrosoft ih ne nudi automatski.

Kupovina Majkrosoftovog softverskog paketa podrazumeva ugovor o nivou usluge (SLA). Ovaj SLA uključuje odredbe koje se odnose na prekide i nadoknadu. U ovom slučaju, Majkrosoftov SLA obećava 99,9 procenata neprekidnog rada svakog meseca za svaki softver u paketu, kao što su OneDrive i Outlook. Ako bilo koja od tih usluga padne ispod praga od 99,9 procenata, moguće je zatražiti povraćaj novca.

„Moguće“ je ovde ključna reč, jer i Quartz i Office Watch jasno stavljaju do znanja da je Microsoft izuzetno strog u pogledu načina na koji izračunava vreme zastoja u ovim slučajevima. Stvarna matematika je previše komplikovana da bi se ovde u potpunosti objasnila, ali Microsoft računa vreme zastoja u smislu „korisničkih minuta“, odnosno količine vremena u kojem su usluge bile nedostupne pomnožene sa brojem korisnika koji su očigledno pogođeni.

Krediti se takođe proporcionalno obračunavaju u zavisnosti od toga koliko je vremena neprekidnog rada izgubljeno, tako da mala količina zastoja može vredeti samo 25 ili 50 procenata kredita. Ono što postaje još komplikovanije jeste to što Majkrosoft izračunava kredite prema svakoj pojedinačnoj usluzi, a ne prema celom softverskom paketu. Ako ste izgubili vreme korišćenja usluge samo u programu Outlook, ali su drugi delovi paketa Office 365 radili, dobili biste samo mali kredit za Outlook.

Sve ovo znači da, u zavisnosti od veličine pogođenog preduzeća i količine zastoja koje je doživelo, jedan od ovih kredita može vredeti samo nekoliko bednih dolara.

Radnici koji su izgubili vreme rada zbog velikog prekida ne mogu da podnesu zahtev niti da dobiju nadoknadu. Preduzeća koja licenciraju ovaj softver od Majkrosofta mogu to da urade, ali čak je i to komplikovanije nego što mislite.

Za početak, preduzeća imaju rok samo do kraja decembra da podnesu ove zahteve. Ako je preduzeće kupilo Majkrosoftov softver direktno od Majkrosofta, može da se obrati centru za administraciju sistema Ofis da bi podnelo zahtev. Moraće da dostave mnogo informacija. Posle toga će Majkrosoft izvršiti sopstvene proračune kako bi utvrdio da li preduzeće dobija kredit.

S obzirom na broj prepreka koje preduzeća moraju da pređu da bi dobila jedan od ovih kredita, moglo bi se tvrditi da se ne isplati mučiti se, u zavisnosti od veličine preduzeća i koliko je vremena izgubljeno.

(mashable.com)