CENE NAFTE PORASLE: Trgovcima pada nada u diplomatsko rešenje sukoba SAD i Irana

CENA nafte Brent kretala se danas oko 96 dolara za barel, nakon rasta u prethodnoj trgovinskoj sesiji, pošto je američki predsednik Donald Tramp izjavio da Sjedinjenim Američkim Državama više nije potreban sporazum sa Iranom, čime su oslabile nade u diplomatsko rešenje sukoba.

Ilustracija AI/ČetGPT

Američka sirova nafta WTI trgovana je iznad 88 dolara za barel, takođe nakon rasta prethodnog dana, preneo je Trejding ekonomiks.

Tramp je, kako se navodi, naložio američkom potpredsedniku Džej Di Vensu da prednost da unutrašnjim pitanjima u odnosu na pregovore sa Teheranom.

Iran je, s druge strane, zadržao stav da Vašington najpre mora da ukine pomorsku blokadu i sankcije protiv te zemlje kako bi bili mogući direktni mirovni pregovori.

Sekretar iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Mohsen Rezaei dodatno je naglasio da Teheran nema nameru da obogaćeni nuklearni materijal iznosi iz zemlje.

Uprkos novim tenzijama i neizvesnosti u vezi sa diplomatskim rešenjem sukoba, cene nafte i dalje su na putu da zabeleže drugi uzastopni nedeljni pad, budući da se izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka postepeno oporavlja.

Nade u brže okončanje sukoba dodatno su podstaknute pobedom demokrata na međuizborima u SAD, što je doprinelo očekivanjima da bi politički pritisak mogao da utiče na dalji razvoj situacije.

(Tanjug)

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