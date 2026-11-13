INDEKSI U PLUSU: Promet na Beogradskoj berzi 1,95 miliona dinara

NA Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 1,95 miliona dinara, a indeksi su bili u porastu, navodi se u berzanskom izveštaju.

Foto: Nikoleta Vukovic / Panthermedia / Profimedia

Belex 15 je porastao za 0,24 odsto, a Belexline za 0,35 odsto. Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je "Goši FOM" iz Smederevske Palanke, čije akcije su porasle za 5,52 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.300 dinara.

Sledi "Metalac" iz Gornjeg Milanovca, sa rastom vrednosti akcija od 2,46 odsto a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 2.080 dinara po akciji.

Gubitnika danas nije bilo.

Najviše se trgovalo akcijama Aerodroma "Nikola Tesla" iz Beograda, čime je ostvaren promet od 478.666 dinara.

Na drugom mestu je "Rapid" iz Apatina sa prometom od 218.842 dinara.

(BizPortal)