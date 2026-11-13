AFERA NVIDIA: Skandal koji je doveo do odlaska DŽensena Huanga sa čela kompanije mogao bi da ima mnogo šire posledice

PREMA pisanju Blumberga, američke vlasti sve ozbiljnije razmatraju mogućnost da Singapur, Malezija, Tajland i Indonezija služe kao zaobilazni put za kineske kompanije koje žele da dođu do američkih AI procesora.

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Skandal koji je doveo do odlaska Džensena Huanga sa čela Nvidije mogao bi da ima mnogo šire posledice. Sjedinjene Američke Države razmatraju nova ograničenja izvoza naprednih AI čipova, a na udaru bi mogli da se nađu veliki data centri u jugoistočnoj Aziji, u koje tehnološke kompanije ulažu milijarde dolara.

Problem nisu isključivo čipovi koji se fizički prebacuju u Kinu. Vašington je zabrinut i zbog mogućnosti da kineske kompanije iznajmljuju računarske kapacitete u stranim data centrima i tako koriste napredne Nvidia procesore bez njihovog uvoza na kinesko tržište.

Američko Ministarstvo trgovine zato razmatra stroža pravila izvoza i dodatne procedure za izdavanje dozvola u više zemalja jugoistočne Azije. Istovremeno, u Kongresu se pripremaju zakonske inicijative koje bi mogle dodatno da ograniče dostupnost najnaprednijih američkih čipova u inostranstvu.

Pooštravanje kontrole dobilo je dodatni zamah nakon afere povezane sa bivšim direktorom Nvidia Džensenom Huangom i Alis Huang, poslovnom ženom čije su kompanije povezivane sa istragama o mogućem preusmeravanju američkih AI čipova u Kinu. Sumnje o njenoj povezanosti sa kineskim obaveštajnim službama za sada nisu sudski dokazane.

Malezija bi mogla da bude među najteže pogođenim zemljama. Prema proceni bivšeg zamenika ministra trgovine Onga Kian Minga, nova ograničenja mogla bi da smanje potražnju za računarskim kapacitetima u postojećim i budućim data centrima, dok bi se posledice osetile i u Singapuru, Tajlandu i Indoneziji.

Razmere mogućeg problema pokazuje procena investicione banke Goldman Sachs. Prema njenoj analizi, kapacitet data centara u jugoistočnoj Aziji mogao bi da se učetvorostruči tokom narednih pet godina, a malezijska savezna država Džohor mogla bi da postane najveće regionalno središte za ovu infrastrukturu do 2030. godine.

Malezijske vlasti već istražuju da li su određeni AI čipovi uvezeni u zemlju kasnije prosleđivani u inostranstvo. Singapur je, u međuvremenu, podigao optužnicu protiv pete osobe u istrazi povezanoj sa nabavkom AI servera.

Ipak, analitičari smatraju da stroža američka pravila ne moraju automatski da zaustave izgradnju data centara. Potražnja za cloud uslugama, digitalnom infrastrukturom i domaćim AI sistemima nastavlja da raste, a za mnoge od tih potreba nisu neophodni najnapredniji Nvidia procesori.

Prema oceni konsultantske kompanije Marsh, investitori bi ubuduće mogli pažljivije da biraju projekte i zemlje u koje ulažu, dajući prednost pouzdanoj infrastrukturi, transparentnom poslovanju i stabilnim propisima.

Koliko će se situacija zaista promeniti zavisiće od konačnog sadržaja američkih mera. Za sada je jasno da je skandal u Nvidiji dodatno skrenuo pažnju Vašingtona na region koji je postao jedno od najvažnijih svetskih odredišta za izgradnju AI infrastrukture.

(Telegraf)