SVAKI DESETI PUNOLETNI STANOVNIK NEMAČKE PREZADUŽEN: Broj dužnika porastao za 293.000

SVAKI deseti punoletni stanovnik Nemačke je prezadužen, odnosno ima dugove koje više ne može redovno da otplaćuje, pokazuje danas objavljen izveštaj kompanije Kreditreform.

Foto: Tiago Zegur/Alamy/Profimedia

Prema podacima do 1. oktobra, stopa prezaduženosti odraslog stanovništva u Nemačkoj dostigla je 10,58 odsto, što znači da 7,36 miliona Nemaca ne izmiruje uredno svoje finansijske obaveze Broj prezaduženih Nemaca porastao je za 293.000 ljudi, odnosno nešto više od četiri odsto, u odnosu na isti period prošle godine, prenosi Špigel.

Glavni razlozi za sve veći broj prezaduženih su zdravstveni problemi, zavisnosti, udesi i nezaposlenost. Dodatni pritisak stvaraju visoki troškovi svakodnevnog života, energije i stanovanja, dok pogoršanje situacije na tržištu rada otežava domaćinstvima da podmire sve veće račune.

Posebno zabrinjava rast među mladima, pošto je broj prezaduženih osoba mlađih od 30 godina povećan za 5,8 odsto, na 1,17 miliona. Najviše pogođena grupa su ipak građani između 30 i 49 godina, koji su uglavnom u najaktivnijem radnom i porodičnom životnom dobu i istovremeno nose najveći deo finansijskih obaveza. Najveći udeo prezaduženih među punoletnim stanovništvom ima savezna država Bremen, sa 15,89 odsto, a slede Severna Rajna-Vestfalija sa 13,19 i Saksonija-Anhalt sa 13,08 odsto.

Najpovoljnija situacija je u Bavarskoj, gde stopa iznosi 7,58 odsto, zatim u Baden-Virtembergu sa 8,73 i Brandenburgu sa 9,15 odsto. Kreditreform upozorava da se situacija verovatno neće popraviti ni naredne godine i očekuje dalji rast broja prezaduženih građana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO