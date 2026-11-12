Ekonomija

SVAKI DESETI PUNOLETNI STANOVNIK NEMAČKE PREZADUŽEN: Broj dužnika porastao za 293.000

V.N.

12. 11. 2026. u 13:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SVAKI deseti punoletni stanovnik Nemačke je prezadužen, odnosno ima dugove koje više ne može redovno da otplaćuje, pokazuje danas objavljen izveštaj kompanije Kreditreform.

СВАКИ ДЕСЕТИ ПУНОЛЕТНИ СТАНОВНИК НЕМАЧКЕ ПРЕЗАДУЖЕН: Број дужника порастао за 293.000

Foto: Tiago Zegur/Alamy/Profimedia

Prema podacima do 1. oktobra, stopa prezaduženosti odraslog stanovništva u Nemačkoj dostigla je 10,58 odsto, što znači da 7,36 miliona Nemaca ne izmiruje uredno svoje finansijske obaveze Broj prezaduženih Nemaca porastao je za 293.000 ljudi, odnosno nešto više od četiri odsto, u odnosu na isti period prošle godine, prenosi Špigel.

Glavni razlozi za sve veći broj prezaduženih su zdravstveni problemi, zavisnosti, udesi i nezaposlenost. Dodatni pritisak stvaraju visoki troškovi svakodnevnog života, energije i stanovanja, dok pogoršanje situacije na tržištu rada otežava domaćinstvima da podmire sve veće račune.

Posebno zabrinjava rast među mladima, pošto je broj prezaduženih osoba mlađih od 30 godina povećan za 5,8 odsto, na 1,17 miliona. Najviše pogođena grupa su ipak građani između 30 i 49 godina, koji su uglavnom u najaktivnijem radnom i porodičnom životnom dobu i istovremeno nose najveći deo finansijskih obaveza. Najveći udeo prezaduženih među punoletnim stanovništvom ima savezna država Bremen, sa 15,89 odsto, a slede Severna Rajna-Vestfalija sa 13,19 i Saksonija-Anhalt sa 13,08 odsto.

Najpovoljnija situacija je u Bavarskoj, gde stopa iznosi 7,58 odsto, zatim u Baden-Virtembergu sa 8,73 i Brandenburgu sa 9,15 odsto. Kreditreform upozorava da se situacija verovatno neće popraviti ni naredne godine i očekuje dalji rast broja prezaduženih građana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge