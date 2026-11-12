IZA SVEGA SE KRIJU MILIONI EVRA: Bacite novčić u fontanu i zamislite želju, ali znate li gde taj novac završava?

BACITI novčić u fontanu, zamisliti želju i nadati se da će se ona ostvariti - običaj je koji već generacijama praktikuju milioni ljudi širom sveta. Međutim, dok novčići polako tonu na dno, retko ko razmišlja o tome šta se sa njima kasnije događa.

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Ispostavlja se da se iza ovog naizgled bezazlenog rituala kriju ozbiljne sume novca, a u nekim od najpoznatijih svetskih fontana prikupljaju se desetine hiljada, pa čak i milioni evra godišnje. Ono što je posebno zanimljivo jeste da taj novac često ne završava kod vlasnika fontana, već se koristi za pomoć ljudima kojima je najpotrebnija.

Fontana di Trevi u Rimu - gotovo dva miliona evra godišnje

Najpoznatija fontana za bacanje novčića nalazi se u Rimu. Prema verovanju, turista koji baci novčić desnom rukom preko levog ramena jednog dana ponovo će se vratiti u italijansku prestonicu.

Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da se iz Fontane di Trevi godišnje izvlači pravo malo bogatstvo. Prema podacima rimskog Karitasa, tokom 2025. godine prikupljeno je oko 1,86 miliona evra, dok je 2023. godine taj iznos dostigao gotovo 1,97 miliona evra.

Novčiće organizovano uklanjaju nadležne službe, nakon čega se čiste, razvrstavaju i predaju humanitarnoj organizaciji Karitas. Sredstva se koriste za narodne kuhinje, pomoć siromašnim porodicama i druge socijalne programe.

Grad Rim je 11. novembra 2026. godine potvrdio da je sporazum o humanitarnoj nameni tog novca produžen za još tri godine.

Fontane hotela Belažo u Las Vegasu - novac se izvlači sa dna jezera

Čuvene fontane ispred hotela Belažo u Las Vegasu poznate su po spektakularnim predstavama uz muziku i svetlosne efekte. Ipak, ispod površine vode krije se još nešto – novčići koje turisti bacaju za sreću.

Zbog veličine veštačkog jezera, njihovo prikupljanje nije jednostavno. Osoblje koristi specijalnu opremu za čišćenje dna, dok se prikupljeni novčići potom odvajaju od nečistoća.

Prema podacima koje je hotelska grupacija MGM Resorts predstavila u kampanji „Journey of the Coin“, tokom pet godina iz fontana je prikupljeno više od 200.000 dolara. Novac je usmeren za pomoć lokalnoj zajednici preko fondacije MGM Resorts.

Tako želje turista, koje počinju bacanjem sitniša u vodu, postaju donacije za humanitarne aktivnosti.

Diznijev svet na Floridi - novčići za bolesnu decu

U čuvenom zabavnom parku Diznijev svet na Floridi posetioci takođe bacaju novčiće u fontane, a jedno od najpoznatijih mesta za zamišljanje želja jeste bunar želja u blizini Pepeljuginog dvorca.

Novac iz bunara želja i drugih vodenih površina u parku povremeno se prikuplja i usmerava u humanitarne svrhe.

Tako je 2022. godine Diznijev svet donirao 30.000 dolara organizaciji „Give Kids The World Village“, koja omogućava deci sa teškim bolestima i njihovim porodicama besplatan odmor i posebna iskustva.

Novčići koje su posetioci bacali nadajući se ispunjenju sopstvenih želja na ovaj način pomogli su da se ostvare želje dece koja prolaze kroz ozbiljne zdravstvene probleme.

Želje ostaju u vodi, ali novac dobija novu svrhu

Iako mnogi veruju da bacanje novčića u fontanu donosi sreću, iza ovog običaja krije se i sasvim praktična strana. Novac se na brojnim poznatim turističkim lokacijama organizovano prikuplja, broji i usmerava onima kojima je pomoć potrebna.

Tako jedan novčić, koji za turistu predstavlja samo simboličnu želju, može postati deo mnogo veće humanitarne pomoći.

(24sedam)