Svet

URSULA I ZELENSKI "NA VEZI": Poznato o čemu su razgovarali predsednica EK i prvi čovek Ukrajine

Д.К.

09. 11. 2026. u 10:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da je sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim danas razgovarala o slobodi plovidbe u Crnom moru i o tekućim naporima za postizanje mira u Ukrajini.

УРСУЛА И ЗЕЛЕНСКИ НА ВЕЗИ: Познато о чему су разговарали председница ЕК и први човек Украјине

foto: Handout / AFP / Profimedia

Fon der Lajen je kazala da je sa Zelenskim razgovarala uoči posete regionu Crnog mora, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na internet stranici Evropske komisije.

- Ponovila sam svoju podršku njegovom pozivu na prekid vatre koji obuhvata prehrambenu i energetsku infrastrukturu. Takođe smo razgovarali o tekućim mirovnim naporima i pregovorima u Abu Dabiju ove nedelje, gde će Evropska unija biti prisutna zajedno sa našim partnerima - rekla je Fon der Lajen.

Ona je istakla da "sloboda plovidbe u Crnom moru mora biti obnovljena i očuvana".

- Danas počinjem posetu regionu Crnog mora, gde bezbednosne pretnje eskaliraju, napadi su sve češći, a nevini životi su izgubljeni. U Rumuniji i Bugarskoj sastaću se sa liderima kako bismo razgovarali o situaciji na terenu i o tome kako Evropa može da ojača svoj odgovor - kazala je Fon der Lajen.

Predsednica Evropske komisije je rekla da se raduje susretu sa Zelenskim u Dablinu kasnije ove nedelje i razgovoru o sledećim koracima ka miru sa kolegama liderima drugih zemalja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DA LI JE OVO REALAN BROJ? Objavljen podatak koliko je Rusa poginulo u Ukrajini - hakerski napad otkriva veliku cifru

DA LI JE OVO REALAN BROJ? Objavljen podatak koliko je Rusa poginulo u Ukrajini - hakerski napad otkriva veliku cifru