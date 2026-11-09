URSULA I ZELENSKI "NA VEZI": Poznato o čemu su razgovarali predsednica EK i prvi čovek Ukrajine
PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da je sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim danas razgovarala o slobodi plovidbe u Crnom moru i o tekućim naporima za postizanje mira u Ukrajini.
Fon der Lajen je kazala da je sa Zelenskim razgovarala uoči posete regionu Crnog mora, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na internet stranici Evropske komisije.
- Ponovila sam svoju podršku njegovom pozivu na prekid vatre koji obuhvata prehrambenu i energetsku infrastrukturu. Takođe smo razgovarali o tekućim mirovnim naporima i pregovorima u Abu Dabiju ove nedelje, gde će Evropska unija biti prisutna zajedno sa našim partnerima - rekla je Fon der Lajen.
Ona je istakla da "sloboda plovidbe u Crnom moru mora biti obnovljena i očuvana".
- Danas počinjem posetu regionu Crnog mora, gde bezbednosne pretnje eskaliraju, napadi su sve češći, a nevini životi su izgubljeni. U Rumuniji i Bugarskoj sastaću se sa liderima kako bismo razgovarali o situaciji na terenu i o tome kako Evropa može da ojača svoj odgovor - kazala je Fon der Lajen.
Predsednica Evropske komisije je rekla da se raduje susretu sa Zelenskim u Dablinu kasnije ove nedelje i razgovoru o sledećim koracima ka miru sa kolegama liderima drugih zemalja.
(Tanjug)
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